José María Álvarez Pallete, Isabel Gabarró, Joaquín Gay de Montellá i Pablo Isla s’incorporen al Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”

Isidre Fainé com a President de la Fundació Bancària ”la Caixa” per als propers quatre anys / @EP







El Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” ha aprovat la renovació parcial dels seus membres, i també la reelecció per als quatre anys vinents d’Isidre Fainé, com a President de l’entitat, i de Juan José López Burniol, com a Vicepresident. En aquest sentit, el Patronat de la Fundació incorporarà a partir de la seva propera sessió José María Álvarez Pallete, Isabel Gabarró, Joaquín Gay de Montellá i Pablo Isla, en substitució de Salvador Alemany, César Alierta, Antoni Fitó i Javier Solana, els mandats dels quals acaben per venciment temporal.





En un comunicat, l’entitat ha volgut agrair als quatre patrons sortints "la seva valuosa dedicació i el seu bon criteri en la preservació -durant aquests últims anys- del fi últim de la Fundació; la construcció d’una societat més justa i amb més oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que més les necessiten".





La Fundació ”la Caixa” tindrà el 2022 un pressupost de 515 milions d’euros, de manera que s’incrementa la dotació de l’exercici passat, que va ser de 510 milions. Així, l’entitat consolida el seu compromís social mantenint per tretzè any consecutiu un pressupost superior als 500 milions d’euros.







Actualment, l’entitat treballa en el projecte CaixaResearch Institute, un centre de recerca dedicat a les ciències de la vida amb una visió majoritàriament preclínica i translacional, en particular en els àmbits de les malalties infeccioses, la salut global, l’oncologia i les neurociències. El nou centre tindrà una inversió d’uns 60 milions d’euros, i la seva creació i desenvolupament seran tutelats per Javier Solana, que continua vinculat a la Fundació ”la Caixa”, com a President del seu Comitè Científic.