Pablo Casado guanya temps i convoca la Junta Directiva Nacional dilluns que ve

La guerra interna al PP desfermada la setmana passada després de les acusacions creuades entre la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso , i el president del partit, Pablo Casado , s'allargarà uns quants dies més, ja que el dirigent popular, n'ha convocat una reunió de la Junta Directiva Nacional, màxim òrgan del partit entre congressos, segons ha decidit el comitè direcció del PP després de més de set hores de debat intern.







El Comitè de Direcció porta reunit des de les 11.00 hores del matí, amb una pausa per dinar, i es va reprendre a les 17.00 hores, després que alguns vicesecretaris li fessin veure a Casado que el seu intent de resistir i mantenir el control de la Junta Directiva Nacional, per evitar un congrés extraordinari, podia ser estèril o contraproduent en termes polítics.





Al llarg del dia s'han anat succeint declaracions dels diferents presidents regionals del Partit Popular en un sentit o en un altre.





Al llarg de la tarda han començat a desfilar per la seu del PP diferents parlamentaris i càrrecs provincials, que han estat convocat per Casado i García Egea, que estan intentant mesurar les seves forces per aguantar fins al congrés nacional -previst en principi per al juliol- -, en un moment en què creix la pressió interna perquè el líder del PP marxi.





Entre els dirigents del PP que han arribat aquesta tarda a Gènova hi ha els parlamentaris Edurne Uriarte, Diego Movellán, Andrés Lorite. José Ortiz, Ramón Herrera, Pablo Ruz i Vicente Betoret, l'entrada dels quals a la seu del partit han pogut captar els mitjans gràfics. També han estat convocats els presidents provincials d'Almeria, Jaén, Còrdova, Sevilla, Càceres i Badajoz i l'expresident de la Comunitat de Madrid Pedro Rollán.





Casado té previst continuar reunint-se aquest dimarts amb presidents provincials i diputats.







La presidenta del Comitè de Drets i Garanties del PP, Andrea Levy, ha assenyalat, després de la reunió, que "l'important" és que surti "unitat" després d'aquest procés, reclamant acabar amb els "bàndols" dins de la formació 'popular'.





"Unitat, unitat i unitat", ha proclamat Levy a la seva sortida pel garatge d'aquesta seu al carrer Gènova de Madrid perquè, segons ha dit, "és el que necessita Espanya". En aquest punt, ha declarat que el PP "continua sent un partit molt important".