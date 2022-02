Putin reconeix la independència de Donetsk y Luhansk, les regions rebels prorrusses

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha decidit reconeixer la independència de les repúbliques de Donetsk i Lugansk / @EP







El president de Rússia, Vladimir Putin, en una compareixença televisada ha decidit que reconeixerà la independència de les repúbliques de Donetsk i Lugansk, províncies ucraïneses controlades pels separatistes secundats per Moscou, en «un futur pròxim». Putin havia informat el canceller alemany, Olaf Scholz, i el president francès, Emmanuel Macron, en sengles converses telefòniques, que signarà en un breu un decret per a reconèixer la sobirania d'aquestes dues províncies de l'est d'Ucraïna.







L'anunci de Putin arriba després de la demanda dels líders prorussos al mandatari que reconegui les seves independències i després d'una reunió televisada amb el seu Consell de Seguretat en la qual pràcticament tots els membres s'han pronunciat a favor del reconeixement de la independència de les autoproclamades repúbliques populars.







La seva decisió suposa un desafiament a Occident i a Kíev, que tem que el següent pas sigui envair aquest territori. El reconeixement de la independència de la regió del Donbás suposarà la fi dels Acords de pau de Minsk subscrits al setembre del 2014 i al febrer del 2015 i que van establir les bases per a una solució política al conflicte, encara que no han derivat fins ara en el cessament de la violència. A més, la decisió de Putin possiblement desencadenava noves i dures sancions dels Estats Units i la Unió Europea.







Davant aquests fets les primeres reaccions han tingut lloc a França, on Emmanuel Macron ja ha convocat una reunió d'urgència del Consell de defensa i seguretat nacional (CDSM).







L'Alt Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors, Josep Borrell, ha advertit aquest dilluns que els Vint-i-set reaccionaran "amb un front unit i fort" si reconeix la independència de les autoproclamades repúbliques separatistes de Donetsk i Lugansk, en l'est d'Ucraïna.







A Espanya, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns el missatge de fermesa que des de la UE i l'OTAN s'està fent arribar a Rússia i ha deixat clar al seu president, Vladimir Putin, que una major escalada a Ucraïna portarà amb si el seu aïllament a més de sancions econòmiques.