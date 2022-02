Mor el dibuixant Miguel Gallardo als 66 anys

Miguel Gallardo @wikipedia





El dibuixant Miguel Gallardo --pare del mític còmic ' Makoki '-- ha mort aquest dilluns als 66 anys a casa seva a causa d'un càncer, ha informat l'agència literària MB en un comunicat.

Se'l considera un dels màxims representants de la novel·la gràfica i la il·lustració dels últims 40 anys, i al llarg de la seva carrera va col·laborar com a historietista en publicacions com 'ABC', 'La Vanguardia', 'New Yorker' i 'New York Times'.





Entre les seves obres, destaca 'María y yo' (Astiberri, 2007), una memòria gràfica que explica les seves aventures amb la seva filla autista, que ha estat traduïda a deu idiomes, adaptada en forma de documental i premiada amb el Premi Nacional de Còmic de Catalunya el 2008.





Gallardo va plasmar la història del seu pare, un soldat republicà, a 'Un largo silencio', i va tornar a retratar els franquistes a la sàtira 'El ball dels caiguts' (Temas de Hoy, 2019).





A més, va il·lustrar una selecció de monòlegs de Pepe Rubianes a 'Rubianes solament', publicada per Random Còmic el 2019.





PREMIS I RECONEIXEMENTS





Gallargo va rebre el Premi Gràffica a tota la seva carrera el 2013 per "ser un il·lustrador de gran nivell" amb una capacitat singular per explicar històries més enllà del dibuix, segons va destacar el jurat.





L'artista, que va donar més de 200 obres al Museu d'Art Jaume Morera de Lleida, va rebre recentment el Premi Trajectòria 2022 d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya.





A més, l'Ajuntament de Barcelona va proposar concedir-li la Medalla d'Or al Mèrit Cultural per la seva "contribució a la memòria gràfica d'un moment crucial a la història de Barcelona i de tot el país; per anar més enllà i saber transmetre la realitat més senzilla" .