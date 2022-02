Els Bombers treballen en un incendi forestal a Roses

Incendi a Roses @bombers





Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts al matí en un incendi forestal a Roses (Girona) que va començar dilluns a la nit en una zona propera a Mas Oliva i ha avançat ràpidament en direcció a Montjoi, reforçat per la tramuntana.





Un total de 40 dotacions dels Bombers treballen en un perímetre d'unes 400 hectàrees, mentre que el foc avança cap al Pic de l'Àliga i el Mas dels Arbres, ha informat el cos en un comunicat.





L'incendi ha obligat a confinar unes 15 persones a cala Montjoi i tres a la cala Jóncols , i s'ha tallat la carretera que porta a la zona.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut 83 trucades alertant de l'incendi a Roses i la Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla especial d'emergència per incendis forestals de Catalunya per les fortes ratxes de vent a la zona.





En un tuit recollit per Europa Press, l'Ajuntament de Roses ha demanat als veïns que no surtin de casa i que no s'acostin al foc, i les persones que passaven la nit en furgonetes i caravanes aparcades a la zona han estat desallotjades.