Mor el conductor d'una motocicleta a la via C-252 a Figueres

Servei d'Emergències @ep





Un home de 72 anys ha mort aquest dilluns en un sinistre viari al quilòmetre 0,3 de la via C-252 a l'alçada de Figueres (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





El conductor ha sortit de la via mentre conduïa una motocicleta per causes que encara s'estan investigant i, amb aquesta víctima, són 22 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya segons dades provisionals del SCT.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 17.41 hores i fins al lloc dels fets s'han traslladat cinc patrulles de la policia catalana , dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM ).