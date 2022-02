Casado convoca els barons del PP aquest dimecres a Gènova per frenar el 'pla Feijóo'

El president del PP, Pablo Casado @ep





El setge s'estreny sobre Pablo Casado . Aquest dilluns es va produir una reunió a Gènova on la Direcció Nacional del PP va decidir convocar una Junta de la Directiva Nacional dilluns que ve, en un intent de guanyar temps i de resistir davant les demandes de dimissió procedents de les seves pròpies files.





Però hi ha alguna cosa amb què no comptava Casado, ni el seu equip: el pla 'Feijóo' . El president de Galícia, Alberto Núñez Feijó, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno i el president en funcions de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, s'han aliat per a demanar la dimissió de l'actual president del PP, Pablo Casado, i portar fins a Gènova Feijó.





Per això, el líder dels populars ha decidit avançar la reunió. Aquest dimecres ha convocat el Comitè Autonòmic, format per presidents autonòmics de la formació, presidents del PP en comunitats i ciutats autònomes i el secretari general.