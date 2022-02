Isabel Díaz Ayuso esperarà el seu moment al PP

Díaz Ayuso a l'Assemblea de Madrid/ @EP





Isabel Díaz Ayuso ha renunciat a enfrontar-se amb Pablo Casado a favor d'Alberto Núñez Feijóo , ja que no té cap pes orgànic al PP. Ella i el seu entorn saben que no és el seu moment i el seu següent pas serà ser elegida baronessa a l'executiva madrilenya, fruit de l'inici de la disputa amb Casado, ia partir d'aquí començar a construir el futur dels seus, sense pausa però sense pressa, fent-se fort des de la Comunitat de Madrid i, després, apostar-ho tot a una nova victòria a Madrid amb la vista posada a la majoria absoluta per frenar l'avenç de Vox.





Ella mateixa s'ha encarregat d'afirmar: "el meu lloc és a Madrid. No hi ha hagut mai una guerra amb Casado perquè mai he pretès substituir-lo. No em mouré de la meva responsabilitat" en una declaració que no sorprenia ningú, perquè no se sortia del guió i la ruta prevista. I parla de debò, perquè no té cap pressa.





Isabel Díaz Ayuso s'ha alineat amb barons com Juan Manuel Moreno o Alfonso Fernández Mañueco i s'ha rendit davant del que és evident: l'autoritat i jerarquia d'Alberto Núñez Feijóo. Ningú al partit qüestiona el seu lideratge després de quatre majories absolutes consecutives i ella no n'ha estat una excepció.





LES COMISSIONS DEL GERMÀ D'AYUSO PODEN FRENAR LES SEVES ASPIRACIONS





Les ombres al voltant de les comissions que va cobrar "l'hermanisimo", Tomás Díaz Ayuso, i desenes d'adjudicacions a dit estenen una sospita sobre la presidenta madrilenya i amenacen d'arruïnar les seves aspiracions polítiques futures.





La Fiscalia ja investiga els expedients presentats pel PSOE, Más Madrid i Podemos des de l'oposició. Alguns sectors a Madrid també comparteixen la creença que aquestes licitacions generen molts dubtes i s'han d'aclarir tots, un per un.









A Isabel Díaz Ayuso, no li ha quedat més remei que lliurar tota la documentació al Ministeri Públic, mentre insisteix una vegada i una altra que no hi ha cap irregularitat en aquestes contractacions per la via de la urgència enmig d'allò més dur de la pandèmia.







Ayuso i el seu equip tenen la feina difícil d'aclarir qualsevol indici de dubte sobre l'exemplaritat del seu comportament com a Presidenta de la Comunitat de Madrid, mentre defensa la seva honorabilitat davant les instàncies judicials i l'opinió pública no hi ha espai per pensar en altres batalles. Aquesta és la batalla on concentrarà tota la seva energia, perquè del resultat final en depèn el futur dins del PP.