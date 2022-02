Putin ordena a les Forces Armades russes entrar a Donetsk i Lugansk

Oblast de Donetsk @ep





El president rus, Vladimir Putin , ha ordenat a les Forces Armades russes entrar a les

regions de Donetsk i Lugansk , del qual la independència ha reconegut Rússia aquest dilluns.

El mateix decret signat aquest dilluns per Putin per al reconeixement de les dues entitats preveu

el desplegament de militars russos en el marc d'una “missió de manteniment de la pau”.





En concret, el quart punt del decret signat per Putin planteja com a resposta a les peticions

dels dirigents de les autoproclamades repúbliques ordenar "al Ministeri de Defensa de la

Federació Russa que garanteixi la presència de les Forces Armades de la Federació Russa al

territori" d'ambdues entitats.





Aquestes tropes estaran a Donetsk i Lugansk "en funcions de manteniment de la pau" fins que es culmini el tractat d'amistat, cooperació i assistència mútua que preveu el tercer punt del decret.









Els Estats Units esperen que les tropes russes podrien entrar al Donbàs aquesta mateixa nit, segons fonts coneixedores de la Intel·ligència de què disposa Washington citades per la cadena CNN.





Divendres, els Estats Units van informar que hi havia uns 190.000 efectius russos a les fronteres d'Ucraïna i a les regions separatistes després de setmanes de contínua acumulació de tropes.





En particular, han alertat de preparatius per a l'ús de vaixells amfibis i per al transport de material bèl·lic i la mobilització d'unitats aerotransportades.





Washington i els seus aliats han amenaçat amb dures sancions Moscou si finalment les tropes russes entraven en territori controlat per Kíev.