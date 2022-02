El futur de Pablo Casado està en mans dels 500 membres de la Junta Directiva Nacional

La Junta Directiva Nacional que Pablo Casado ha convocat per a principis de la setmana que ve, de la qual ha de sortir el calendari del congrés. Aquest dimarts es donarà a conèixer l'ordre del dia de la junta, que al principi va ser convocada per al dilluns 28 de febrer però es va traslladar dimarts a petició de Juanma Moreno per no coincidir amb el dia d'Andalusia, on un punt serà la convocatòria del congrés. Emplenat aquest tràmit, començarà la carrera per aconseguir una "candidatura d'unitat", que és el que van demanar aquest dilluns a Casado els seus col·laboradors més estrets.





Els telèfons tiren fum, i la pressió interna i externa, creixerà després d'una reunió de 10 hores del Comitè de Direcció del PP que va decidir per una nimitat que cal posar a prova lideratge del partit com més aviat millor.

Els que van participar en aquest conclave decisiu han explicat que la primera part de la reunió va ser especialment dura amb encreuament d'acusacions, després que el secretari general, Teodoro García Egea , posés damunt la taula la celebració d'un congrés ordinari al juliol. Perquè cap dels bàndols enfrontats no dóna res per perdut.





Aquest moviment de Casado -que li permet no dimitir encara- es va decidir, per unanimitat, en un interminable Comitè de Direcció del PP, en què més de la meitat dels membres -portaveus parlamentaris inclosos- van amenaçar de dimitir si Casado no convocada el congrés del PP.









Segons fonts presencials hi va haver un detall rellevant i va ser que Casado va voler quedar-se sol amb els vicesecretaris i portaveus, sense Teodoro García Egea, per saber la seva opinió sobre el maneig orgànic del partit. Hi va haver moltes crítiques al secretari general, de fet, alguns dirigents culpen a Egea de la mala gestió de la pugna contra Ayuso, ja que va ser ell qui va convèncer Casado que el germà de la Presidenta madrilenya havia cobrat una comissió de 286.000 euros en plena pandèmia.





La candidatura al lideratge del PP per part d'Alberto Núñez Feijóo, es dóna per feta ja que al seu entorn ja els ha confirmat que està disposat a fer un pas endavant per presidir el partit, compta per fer-ho amb el suport dels barons territorials . Però malgrat això el Secretari general ha teixit una xarxa de suports que li pot permetre controlar la votació "in extremis", ja que García Egea compta amb afins entre els presidents provincials, secretaris i gerents que ara seran cridats a files i votar, perquè va preveure l'assalt dels barons a Gènova.





EL CONGRÉS DEL PP POT SER ORDINARI O EXTRAORDINARI





Aquest dimarts, Casado parlarà amb els barons per consensuar si el congrés és ordinari (45 dies) o extraordinari (30 dies). Això implica que Casado accepta no lluitar la votació de la Junta Directiva Nacional i que hi haurà conclave "sí o sí", segons les mateixes fonts.





La Junta Directiva Nacional la componen més de 500 membres entre el Comitè Executiu del PP, 30 vocals, senadors, diputats, europarlamentaris, afiliats, presidents provincials, alcaldes de capitals de província i guanyarà el bàndol que tingui el control dels dos terços que permetin imposar el seu calendari a una votació a mà alçada i, segons reconeixien avui alguns dels que els tocarà endarrerir-se, “imposa”.







Els càrrecs mitjans deuen el seu lloc al dos de Casado, que es cobrarà ara els favors . Al Congrés dels Diputats hi ha una majoria dels que donen suport a Pablo Casado. A la primera volta d'aquesta prova de foc voten els afiliats, els presidents de les seus locals dels quals tenen molt a dir i res està escrit, malgrat el soroll ensordidor d'aquests dies, que busca inclinar la balança cap a un costat o un altre.