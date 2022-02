S'espera un pas endavant de Feijóo per dirigir el PP

Núñez Feijóo vol un trànsit tranquil per portar el PP a la Moncloa/ @EP





Els sabres estan enlaire al PP i la pugna pel poder a Gènova és a vida o mort. El que té clar el líder gallec, Núñez Feijóo és que només optarà a la presidència del PP si és l'únic candidat, vol arribar al Congrés extraordinari encapçalant una candidatura d'unitat pactada amb Ayuso, Mañueco i Moreno els que donen suport 100% al seu pas endavant per recuperar els vots perduts aquests dies a la refrega entre la cúpula de Gènova i la Presidenta de la Comunitat de Madrid.









Però té condicions i una passa per ser l'únic candidat i demana garanties a Pablo Casado, José Luis Martínez Almeida i Juanma Moreno. Tot i que en públic hagi evitat postular-se per al lloc de Pablo Casado. Des de l'entorn de Feijóo expliquen als mitjans que el líder gallec s'està deixant voler i intenta calmar les aigües amb temps, assossec i sense presses. Vol una candidatura per aclamació, amb majoria absoluta i sense resistència interna .





El president de la Xunta i líder del PP gallec, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestat aquest dilluns que cal adoptar "decisions urgents" atesa la "situació de col·lapse" del seu partit arran de la guerra oberta entre la direcció que encapçala Pablo Caso i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





Les declaracions de Feijóo cal llegir-les entre línies i en context, com sempre, ja que el mandatari conservador és molt hàbil per no agafar-se els dits, sobretot, en aquesta situació canviant.









La dreta estatal fa setmanes que apunta directament Feijóo com a possible salvador del PP. Preguntat sobre si el farà un pas endavant, ha rebutjat parlar d'"ell" i de personalismes. Vaja, que ni confirma ni rebutja que pugui fer, per fi, el salt a Madrid.







El fet que no ho rebutgi també és significatiu. Estem parlant d'un polític que ha proclamat als quatre vents moltes vegades que ser president dels gallecs és el màxim per a ell. Això no implica necessàriament que hagi canviat d'opinió, potser tanta ambigüitat no sigui perquè ambiciona el timó de Gènova, o sí, però és clar que és una forma que Casado renunciï o liquidi el seu número 2 per resoldre el cisma popular ràpidament. Tancar la crisi com més aviat sempre ha estat la primera prioritat de Feijóo.









El d'Os Peares sap que aquest nivell d'enfrontament intern pot provocar l'esfondrament d'un de les seves grans conquestes polítiques i fonament de l'èxit del PP post-Fraga, negar-li a una altra marca de dretes ( Ciutadans al seu dia i avui Vox) qualsevol rastre de presència institucional a Galícia.





