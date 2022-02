Gloria Camila: "Si ho hagués sabut tot, avui no tindria relació amb Antonio David"

Gloria Camila @ep





En un dia molt especial per a ella en què bufava les espelmes del seu 26 aniversari, Gloria Camila es va asseure una tarda més al programa 'Ja són les vuit' en què va rebre un bonic ram de flors i un pastís que va poder gaudir després juntament amb els seus companys de programa. Tot i la seva joventut, la jove ja acumula moltes vivències a l'esquena i per això la jove va reflexionar: "Jo el balanç que faig és que al final la vida també t'ensenya de vegades a suportar situacions que no coneixies però les intentes portar de la millor manera, em quedo que estic amb la meva família, estic super agraïda i poca cosa més et va poder dir”.





Encara que li agradaria que la família estigués vivint un altre moment per haver gaudit molt més de la celebració, la Glòria assegura que és una noia positiva: "És un aniversari on estic bé, m'agrada estar feliç i bé, és veritat que m'agradaria que estiguéssim d'una altra manera però la vida és com és i cal rebre-la”.





ELS PAPERS DE LA TRENCADA I L'OPINIÓ ACTUAL DE GLÒRIA CAMILA SOBRE ANTONIO DAVID FLORES





Quan li pregunten per l'última emissió de 'Montealto. Tornada a la casa', Gloria assegura que s'ha quedat "dolguda i decebuda" ja que no s'esperava tot el que va comentar una vegada més la seva germana. Sempre del costat del seu pare, José Ortega Cano, la jove assegura que no ha pogut parlar amb ningú: "No em cal preguntar per saber com està ell, li fan mal amb les paraules. Esperarem, veure, sentir i callar".





Quant als polèmics papers de la trencada en què la família de Glòria hauria mentit, la jove prefereix mantenir-se al marge perquè no coneix el que va passar exactament: "Cadascú parlarà quan vulgui parlar i explicaran si van mentir o no i per què ho van fer. A mi no m'incumbeix, jo aquesta història no la conec, el meu oncle l'altre dia va dir que havia mentit per aconseguir la nul·litat del matrimoni".





Molt sincera quan li pregunten per la relació actual que manté amb Antonio David Flores, Gloria assegura que hi ha hagut moltes coses que no li han agradat encara que seguirà sent el pare de dues persones molt importants per a ella, els seus nebots Rocío i David. " Hi ha coses que he vist i em semblen vergonyoses, si jo hagués sabut tot això, a dia d'avui no tindria relació amb Antonio David " i sentencia "Jo tinc relació amb ell perquè és el pare dels meus nebots, és la part que conec . A dia d'avui només em preocupen Rocío i David, Antonio David és el seu pare".





GLÒRIA CAMIL·LA DEFENSA A CAPA I ESPADA AL SEU PARE UNA VEGADA MÉS





Especialment dolguda per tot el que es va dir divendres passat al programa de 'Montealto' sobre el seu pare, la jove reconeix que ha tingut moltes converses amb el seu pare, que ha obtingut respostes i que prefereix que es quedin a la intimitat. "Jo no he fet cap pacte amb ningú, el meu pare no ha fet cap pacte amb ningú perquè Antonio David no vagi a la presó", aclareix la noia.





Quant a les dures declaracions de Rocío sobre les 'actituds irregulars' a casa d'Ortega Cano, Gloria esclata en contra de la seva germana recriminant-li que mai ha estat al costat de José Fernando : "Quan parla de les actituds irregulares a casa meva, a qui es refereix... en aquella casa erem el meu pare, el meu germà i jo. José Fernando és el seu germà, ha tingut problemes, tant de bo res hagués passat però aquest és el seu germà i ha tingut problemes en els quals ella mai ha estat. vaig perdre els punts del carnet, els vaig recuperar, vaig pagar ho havia de pagar i ja està”.









Especialment dolguda per les declaracions cap al seu pare, Gloria també recorda que l'accident que va protagonitzar Ortega Cano va ser un pal molt dur per a tots, sobretot per al seu germà i per a ella: "Tant de bo no hagués passat mai, sento pena per la meva família i per la família de Carlos Parra. Ja es va patir i es va complir condemna, el meu germà i jo no ho hem passat bé, no cal fer mal per defensar-se un mateix”.