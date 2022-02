La Fiscalia Anticorrupció obre una investigació pel contracte de mascaretes vinculat al germà d'Ayuso

Isabel Díaz Ayuso @ep





La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències d'investigació sobre el contracte de mascaretes vinculat a Tomás Díaz Ayuso , germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .





Segons han confirmat fonts del Ministeri Públic, la Fiscalia Especialitzada ha decidit finalment que incoa diligències.





Fins aquest dimarts, Anticorrupció ha estudiat les tres denúncies presentades divendres passat pel PSOE, Unidas Podemos i Más Madrid en què es demanava que s'investigui el contracte d'emergència vinculat al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





Un cop realitzat aquest primer estudi, el Ministeri Públic considera que hi pot haver transcendència penal en la conducta i per tant incoa diligències de recerca. A partir d'ara s'obre la possibilitat que es puguin practicar actuacions com requeriments i declaracions.





En el seu escrit, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso --el germà de la presidenta-- va mediar amb el Govern regional i que va aconseguir una "comissió". El PSOE entén que amb aquest contracte per a la compra de mascaretes al més dur de la pandèmia es podria haver comès "tràfic d'influències" i "malversació de cabals públics"; i Més Madrid assenyala en la seva denúncia que podria haver-hi "tràfic d'influències".





Díaz Ayuso va aclarir aquest divendres que el seu germà va cobrar 55.000 euros més IVA de l'empresa Priviet Sportive no per obtenir un contracte amb l'Administració regional sinó pel cobrament de les gestions fetes per aconseguir el material sanitari a la Xina i el trasllat a Madrid. I precisament aquest mateix dilluns va lliurar documentació sobre Anticorrupció.