Almeida dimiteix com a portaveu nacional del PP

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida , ha anunciat que dimiteix com a portaveu del PP Nacional per centrar els seus esforços "a l'Ajuntament de Madrid", segons ha anunciat en una roda de premsa aquest dimarts.





"La gravetat de les informacions que s'han publicat" ha fet que Almeida renunciï a la portaveu del PP per dedicar-se íntegrament a aclarir els dubtes que hi ha sobre l'Ajuntament. "El meu compromís amb l'Ajuntament de Madrid està per sobre del PP", ha sentenciat l'alcalde.





A més, Almeida ha assenyalat que ha pres la decisió "de mutu acord" amb Pablo Casado . Tot i això, després de diverses preguntes dels periodistes, l'alcalde Madrid ha evitat mostrar el seu suport a Pablo Casado en el conflicte amb Isabel Díaz Ayuso.





"Estem passant temps molt durs i molt difícils al Partit Popular, temps que no havíem passat a la nostra història", ha assenyalat Almeida