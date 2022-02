Dirigents del Grup Popular al Congrés demanen la destitució de García Egea i congrés extraordinari

Teodoro García Egea @ep





Un grup de dirigents del Grup Popular en el Congrés han subscrit un comunicat conjunt demanant la destitució immediata del secretari general del PP, Teodoro García Egea, i la convocatòria d'un congrés extraordinari parell resoldre la crisi interna.





En el comunicat, s'assenyala que el PP està patint una situació "d'extrema gravetat" que exigeix "una resposta eficaç immediata", i per això han volgut fixar posició "des de la lleialtat" al president del partit, Pablo Casado, i "recolzant" el manifestat per la portaveu, Bufona *Gumarra, i per la ex presidenta del congrés, Ana Pastor, que es van distanciar del líder del PP en la maratoniana jornada de reunions d'aquest dilluns.





La seua exigència és "posar fi de manera immediata" al procés de fragmentació interna provocat després de la brega amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i la seua primera *recets és "la destitució immediata" de Teodoro García Egea.





UN CONGRÉS PER A ELEGIR PRESIDENT I CARTELL ELECTORAL





A més, "i amb la finalitat de restablir la normalitat i la puixança" del projecte del PP, reclamen "de manera urgent" que es convoque un congrés extraordinari "en el qual es trien les persones que hauran de dirigir el partit i, per consegüent, que estaran anomenades també a liderar el canvi necessari que demanda el Govern del nostre país".









L'escrit porta la signatura del secretari general del Grup Popular, el canari Guillermo *Marsical, i li acompanyen diversos portaveus parlamentaris: Pablo Hispán, de l'àrea d'Internacional i excap de gabinet de Casado; José Ignacio Echániz, que porta temes de Sanitat; Mario Garcés, portaveu econòmic del grup; Carlos Rojas, un dels portaveus d'Interior; Sandra Moneo, portaveu d'Educació; i Adolfo Suárez Illana, l'altre representant del PP en la Mesa del Congrés juntament amb Ana Pastor.