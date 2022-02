Un nen de 4 anys dispara a un policia mentre detenien el seu pare al McDonald's

McDonald's a Midvale @googlemaps





Un home d' Utah (Estats Units) va ser arrestat després d'un lamentable incident en un McDonald's . El Departament de Policia Unificat de Greater Salt Lake va dir que un oficial va poder lliscar l'arma quan es va disparar una ronda, i l'oficial només va patir una "ferida menor" al braç.





La policia local ha informat que l'incident va començar aproximadament a la 1.30 pm hora local, quan un home va rebre una comanda incorrecta en un autoservei de McDonald's a Midvale. Després "va amenaçar amb una arma de foc" els empleats, assegura la policia, i els empleats li van demanar que conduís fins al front de la botiga mentre preparaven la comanda.





Quan van aconseguir allunyar-lo, els treballadors del McDonald's van trucar a la policia. Quan va arribar la policia, van emetre "diverses ordres verbals" perquè l'home sortís de l'automòbil, però ell s'hi va negar. Després dels intents fallits, els oficials el van treure del cotxe i van intentar aturar-lo. Però mentre ho feien, explica la policia, “ un oficial es va tornar cap al vehicle i va veure una arma apuntant des de la finestra del darrere ”.





L'agent va poder desviar l'arma cap a un costat quan es va disparar. Per sort, no arribo al policia, que es va sorprendre de l'edat del portador de l'arma. Es tractava d'un nen de quatre anys que era al seient del darrere amb un altre nen de 3 anys. Segons la policia, "la informació recopilada durant aquesta investigació en curs indica que el pare del nen li va dir que disparés a la policia".





L'algutzir del comtat de Salt Lake, Rosie Rivera, va dir que era un "dia trist per a les forces de l'ordre públic i la nostra comunitat", i va afegir: "Això s'ha d'aturar i hem d'unir-nos com a comunitat per trobar solucions als desafiaments que enfrontem a els nostres veïnats".