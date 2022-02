Diputats del PP de Galícia demanen en tromba la sortida de Pablo Casado

El líder del PP d'Ourense es va posicionar divendres a favor de Pablo Casado . És fins avui gairebé l'única veu que va dissentir de la postura del PP de Galícia.

Tot i això, pels moviments d'última hora, el suport de Manuel Baltar al líder conservador estatal podria haver caducat.





Baltar amb Casado en una foto d'arxiu







Aquest matí gairebé tots els diputats gallecs al Congrés han publicat un manifest proper a les tesis d'Alberto Nuñez Feijóo. Entre ells, els dos diputats del PP d'Ourense, Celso Delgado i Ana Vázquez Blanco.





El manifest "En defensa d'un PP a l'alçada d´un gran país" reclama "designar una direcció provisional que es faci càrrec de les qüestions ordinàries del partit fins a la celebració d'un congrés". A la pràctica, això implicaria la sortida immediata de Pablo Casado de Gènova.





No ho diuen amb aquestes paraules exactament, igual que tampoc ho ha reclamat específicament Alberto Nuñez Feijóo, però a bon entenedor poques paraules són suficients.

















va sol·licitar al PP d'Ourense conèixer la postura de Baltar, ja que el seu suport a Casado és de divendres i des de llavors la balança de poder s'ha anat inclinant a favor d'Isabel Díaz Ayuso.





El president del PP d'Ourense no s'ha pronunciat, tampoc a les seves xarxes socials. Amb tot, és molt difícil entendre que els seus dos diputats a les Corts hagin pres partit públic sense, si més no, el coneixement del baró ourensà.





ANA PASTOR NO DEMANA UN CONGRÉS





Així, sobren els dits d'una mà per explicar els diputats gallecs que no s'han sumat al manifest fins ara. Són dues, una molt rellevant, Ana Pastor, encara que la pontevedresa no representa Galícia a l'hemicicle, es va presentar per Madrid.





L'únic representant per Galícia que per ara no està participant en l'ofensiva és Joaquín García Díez (Lugo). A més dels dous ourensans, sí que han publicat el manifest en les darreres hores Javier Bas (Pontevedra), l'ex-líder de Noves Generacions Diego Gago (Pontevedra) i Jaime de Olano (Lugo).





Especialment significativa és la publicació d'Olano. El vicesecretari nacional de Participació del PP va ser l?únic que va respondre a les instruccions de Gènova la setmana passada publicant una foto i un text de suport a Casado.









(SEGUIR LLEGINT A GALICIAPRESS...)