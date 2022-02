Feijóo continua sense aclarir si farà el salt o no a Madrid

El líder dels populars gallecs manté el joc de la distracció: continua sense donar pistes clares sobre les seves intencions en aquesta guerra interna al PP i no aclareix si farà el salt o no a Madrid.





Amb tot, Feijóo puja el to en considerar que el seu partit necessita "canvis, noves etapes i nous horitzons": "Prendré les decisions en funció del que observem al partit i el partit demani que faci".





Feijóo | Foto: EP





El president de la Xunta i líder del PP gallec, Alberto Núñez Feijóo, ha elevat la contundència del seu missatge per advertir aquest dimarts que la formació popular necessita "canvis, noves etapes i nous horitzons", abans de subratllar que "tots" al partit estan cridats a treballar per buscar una solució a la crisi interna i a “ prendre decisions ”, començant per ell mateix.





