VÍDEO. Foment aposta per la col·laboració, el diàleg i el consens en la construcció de la regió metropolitana de Barcelona

"Barcelona '92 va generar il·lusió i va posar la ciutat al món", així s'ha expressat el president de Foment, Sánchez Llibre a la presentació de l'informe 'Repensar la metròpoli. Fer metròpoli' , document que és la síntesi de diferents col·laboracions, de més de cinquanta experts, realitzades al llarg del 2021 i en què s'aborden els reptes per millorar la vida dels ciutadans a través del desenvolupament de la regió metropolitana de Barcelona .





El líder del PSC, Salvador Illa (PSC), Elsa Artadi de Junts, Óscar Ramírez del PP de Barcelona i Ramon Espadaler dels Units per Avançar han estat presents a l'acte de conclusions, escoltant.





Perquè la feina de RethinkBCN ha comptat en la seva elaboració amb un consens ampli. Persones amb diferents responsabilitats i sensibilitats, com Antoni Abad , president de Cecot i FEM Vallès; Josep Antoni Acebillo , arquitecte i urbanista; l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, Antoni Balmó , alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona); Núria Parlón, primera edil de Santa Coloma de Gramenet; Gerard Esteva, president de la UFEC ; Roser Fernàndez , presidenta de la Unió Catalana d'Hospitals (UCH); Jordi Hereu , exalcalde de Barcelona o Carles Grau , director general del Mobile World Capital Barcelona, entre molts d'altres. Tots han fet contribucions al document final. A més de molts professionals de tots els sectors que han ajudat a definir allò que es considera metropolità i que abasta 164 municipis en un espai on viuen la barbaritat de 4,6 milions d'habitants.





En un esforç de síntesi s'ha elaborat aquest primer document de treball destinat a ser desenvolupat i ampliat durant aquest 2022 per potenciar el debat públic sobre el model metropolità de Barcelona a què s'aspira com a societat viva, participativa i interconnectada.







La presentació ha anat càrrec del director de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball, Fèlix Riera , que ha remarcat la necessitat de recuperar els espais de diàleg i consens entre el sector públic i privat per definir les estratègies que permetran desenvolupar la regió metropolitana barcelonina.





Així, mobilitat, canvi climàtic, sostenibilitat, habitatge, seguretat i lluita contra la desigualtat són els principals reptes definits a l'informe per a la plasmació de la metròpoli de Barcelona.







LES PROPOSTES QUE FARAN AVANÇAR A LA METROPOLIS DE BARCELONA





A la presentació d'aquestes propostes s'ha organitzat un col·loqui moderat per Mar Alarcón , fundadora de SocialCar, i en què han participat, Josep Sánchez Llibre , president de Foment, i Ángel Simón , president del Consell de Patrocinadors de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES) de Foment i president d'Agbar.



Un moment del debat viscut a Foment









Per a Ángel Simón , president d'Agbar: " L'èxit de Barcelona existeix gràcies a la col·laboració publicoprivada que posa les persones al centre des del diàleg i el consens. És fonamental avançar en una articulació més gran de l'àrea metropolitana de Barcelona, que permeti als municipis que la componen actuar conjuntament davant dels desafiaments actuals que afrontem com a societat i no deixar passar oportunitats . ” Simón ha assenyalat el cicle de conferències 'Fer metròpoli' com a clau per potenciar el desenvolupament sostenible de l'àrea metropolitana de Barcelona.









Per Sánchez Llibre hem de tornar a "il·lusionar-nos"





En aquest mateix sentit Sánchez Llibre ha posat en valor l'experiència d'èxit amb què ja compta "Barcelona en la col·laboració publicoprivada" afegint que "que hem de tornar a il·lusionar-nos com va passar a Barcelona'92 però centrats a la Regió Metropolitana de Barcelona, per tornar a posar Barcelona al món .Si tinguéssim la capacitat de consensuar aquesta idea metropolitana per a les ciutats que la conformen, seria una idea tan atractiva i amb tant potencial econòmic com el que van representar els Jocs Olímpics del 1992 ”.







Les propostes sobre les quals volen arribar a grans consensos es vehiculen sobre 13 temàtiques clau com ara la sostenibilitat, les infraestructures, la seguretat, la cultura, el talent, l'economia o la lluita contra la desigualtat.







Per al President de Foment, la cohesió social és el gran repte de futur en aquest ampli territori metropolità i sobre el qual cal reflexionar col·lectivament tant administracions com empresa, la societat i els agents presents al territori.







En aquest sentit, Ángel Simón ha emfatitzat sobre la necessitat d '"estar molt pendents de la sostenibilitat de la Regió Metropolitana " on ens haurem de posar "d'acord tots sobre quin tipus de creixement volem fer al territori". Perquè els autors d'aquest document proposen que aquest espai al voltant de Barcelona aposti per les infraestructures verdes i el desplegament de la tecnologia 5G com a vectors de creixement sostenible.





Sánchez Llibre ha incidit com a president de Foment que caldrà "tornar a parlar amb sectors exclosos durant la pandèmia com el turisme, la cultura i l'esport, perquè també siguin motor d'aquesta metropoli barcelonina"





BARCELONA ESTÀ PERDENT MOLTES OPORTUNITATS D'ESTAR AL MÓN





















Vídeo del debat sobre propostes per a la Metropoli de Barcelona





Durant el debat Sánchez Llibre va parlar de la pèrdua d'“oportunitats” de Barcelona i sobre el necessari que és “des de la pluralitat” teixir grans aliances entre el sector públic i privat per tornar a posar a la carrera econòmica la Regió Metropolitana en igualtat de condicions que la resta d'actors.









"Barcelona ha de tornar fer-se un forat al món" segons Ángel Simón









Per a Ángel Simón cal "postular Barcelona davant del món al costat del seu entorn natural" però amb la seva marca "Barcelona" per fer-se un lloc en un món globalitzat ple de competidors i que les "administracions impulsin polítiques en col·laboració amb la iniciativa privada".





Cal ressenyar que el document sosté que “cal un compromís efectiu per la lluita contra la desigualtat en els diferents nivells de vida de les ciutats que formen part de la regió metropolitana de Barcelona”.











CICLE FER METROPÒLI









Tenir cura de l'entorn serà vital per pensar en el futur de la Regió Metropolitana de Barcelona







La presentació de l'informe 'Repensar la metròpoli. Fer metròpoli' ha estat el tret de sortida del cicle 'Fer metròpoli' on se succeiran les ponències, els articles i les trobades que permetran posar en valor el territori metropolità.





Durant el mateix, RethinkBCN , òrgan de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball, abordarà les millores per al desenvolupament de la regió metropolitana i visibilitzar-la davant de la ciutadania. Tots ells consideren la metròpoli com a lloc per impulsar la recuperació econòmica, l'aposta tecnològica, el creixement econòmic i la millora dels serveis per als ciutadans.





LES PROPOSTES PER REFLEXIONAR SOBRE LA METROPOLI DE BARCELONA