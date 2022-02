Pablo Casado dimitirà com a president del Partit Popular

Pablo Casado i Garcia Egea/@EP







El líder del PP, Pablo Casado, i el secretari general del partit, Teodoro García Egea, preparen la seua eixida del Partit Popular per a les pròximes hores, segons avancen ESdiario i Nius. Així ho han confirmat als citats mitjans fonts autoritzades de la cúpula de la formació.





S'espera que aquest mateix dimarts a la vesprada oferisquen una conferència des de Gènova, de la qual encara no hi ha hora confirmada, en la qual podrien donar la notícia. Encara que no volien dimitir, assenyalen finalment han pres la decisió de fer-ho a causa de la pressió.





Així doncs, es trobarien ara mateix estudiant la seua eixida del PP per a organitzar d'aquesta manera una "transició controlada" cap al Congrés Nacional. Segons publica Nius, el partit quedarà en mans d'una gestora fins que arribe el congrés extraordinari.









La seua dimissió arribaria tan sols unes hores després que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, haja anunciat que deixava el seu càrrec com a portaveu del PP Nacional per a centrar els seus esforços "a l'Ajuntament de Madrid".