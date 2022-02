Una variant de risc greu de Covid-19 heretada dels neandertals redueix el risc de VIH

Coronavirus @unsplash





Una variant de risc davant del COVID-19 heretada dels neandertals redueix en un 27% el risc que una persona contregui el VIH , segons una nova investigació publicada a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.





Algunes persones emmalalteixen greument quan s'infecten amb el SARS-CoV-2, mentre que d'altres només presenten símptomes lleus o no en presenten cap. A més de factors de risc com l'edat avançada i les malalties cròniques, com ara la diabetis, la nostra herència genètica també contribueix al nostre risc individual de gravetat del COVID-19.





A la tardor de 2020, Hugo Zeberg, de l'Institut Karolinska i de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva (MPI-EVA), a Suècia, i Svante Pääbo, de l'MPI-EVA, van demostrar que heretem dels neandertals el principal factor de risc genètic de COVID-19 greu . A la primavera del 2021, el mateix duo d'investigadors va estudiar aquesta variant a l'ADN humà antic i va observar que la seva freqüència ha augmentat significativament des de l'última edat de gel.





De fet, s'ha tornat inesperadament comú per a una variant genètica heretada dels neandertals. Per això pot haver tingut un impacte favorable en els seus portadors en el passat.





"Aquest important factor de risc genètic per a la COVID-19 és tan comú que vaig començar a preguntar-me si podria ser bo per a alguna cosa, com per exemple per proporcionar protecció contra una altra malaltia infecciosa", assenyala Hugo Zeberg, que és l'únic autor del nou estudi .





El factor de risc genètic es troba a una regió del cromosoma 3 que consta de molts gens. A les seves proximitats hi ha diversos gens que codifiquen receptors del sistema immunitari.





Un d'aquests receptors -el CCR5- és utilitzat pel virus del VIH per infectar els glòbuls

blancs. Zeberg va descobrir que les persones portadores del factor de risc COVID-19 tenien menys receptors CCR5. Això el va portar a comprovar si també tenien un risc menor d'infectar-se pel VIH.





Analitzant les dades dels pacients de tres grans biobancs (FinnGen, Biobanc del Regne Unit i la Iniciativa Genòmica de Michigan), va descobrir que els portadors de la variant de risc de COVID-19 tenien un 27% menys de risc de contraure el VIH.





" Això demostra que una variant genètica pot ser tant una bona com una mala notícia : una mala notícia si una persona contrau COVID-19, una bona notícia perquè ofereix protecció contra la infecció pel VIH", afirma Zeberg.





No obstant això, atès que el VIH no va sorgir fins al segle XX, la protecció contra aquesta malaltia infecciosa no pot explicar per què la variant genètica de risc de COVID-19 es va fer tan comuna entre els humans ja fa 10.000 anys.





"Ara sabem que aquesta variant de risc per al COVID-19 proporciona protecció contra el VIH. Però probablement va ser una protecció contra una altra malaltia que va augmentar la seva freqüència després de l'última edat de gel", conclou Zeberg.