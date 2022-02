Pedro Sànchez: "Amb la Gran Cruz d'Alfons X, el Govern salda un deute dels espanyols amb Joan Manuel Serrat"

Joan Manuel Serrat rep la Gran Cruz de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi per part del president del Govern, Pedro Sánchez / @EP







El cantant Joan Manuel Serrat ha rebut aquest dimarts la Gran Cruz de l'Orde Civil d'Alfons X, la distinció de major rang que no siguin caps d'Estat o d'Altes Institucions. En rebre-la , l'artista ha afirmat: "l'única cosa que he fet en la meva vida ha estat fer el que he volgut, com ho he volgut fer i de la forma en què m'ha semblat, encertada o equivocadament, que havia de fer-ho".





Serrat s'ha expressat "molt emocionat" i "molt feliç", en l'acte d'imposició de la condecoració, que ha tingut lloc aquest dimarts en el complex de la Moncloa i ha estat presidit pel cap de l'Executiu, Pedro Sánchez.





El compositor ha explicat que després de conèixer que havia estat reconegut amb aquesta distinció va recórrer a Internet per a buscar la llista dels guardonats amb la Gran Cruz. "Ho vaig buscar a partir d'un cert any, m'entenen. A partir d'uns anys per a dalt ja no se'm va ocórrer buscar res perquè sé que no trobaria gens agradable", ha dit deslligant els riures entre els assistents.





Joan Manuel Serrat, que ha estat acompanyat de familiars, companys i amics com el periodista Iñaki Gabilondo o els artistes Miguel Ríos, Ana Belén, Joaquín Sabina i Víctor Manuel, entre altres. "Soc aquí, rebent molt emocionat aquesta distinció, amb els meus fills, perquè més enllà de l'ésser humà que han vist en calçotets tants anys en la seva vida i en situacions tan desconcertants, sàpiguen que hi ha una persona que ha treballat i ha fet altres coses", ha fet broma.







A l'acte han assistit al costat del president del Govern, Pedro Sánchez, el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; la portaveu de l'Executiu i ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez; i la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría.





Després d'imposar a Serrat la Gran Cruz de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi, el president del Govern ha afirmat que és "un deute dels espanyols i espanyoles" amb l'artista. "És el símbol de l'immens afecte, de la profunda admiració i també un sincer agraïment que et professem a tu i a tota la teva obra artística", ha subratllat.





Per part seva, la ministra d'Educació ha posat en relleu els reconeixements collits per l'artista català al llarg de la seva dilatada carrera, però ha afegit: "El reconeixement institucional que ha obtingut Joan Manuel Serrat és aclaparador i indiscutit. No obstant això, m'atreveixo a pensar que el veritable reconeixement que satisfà a Joan Manuel és el reconeixement popular i el reconeixement social del qual portes gaudint una mica més de sis dècades".







Joan Manuel Serrat, de 77 anys, va anunciar el seu comiat l'any 2022 dels escenaris amb una última gira de concerts. Segons va informar, després de la pandèmia i després d'una "inactivitat forçosa", tornarà amb una gira per a acomiadar-se "personalment" del públic amb el qual ha "compartit vida i cançons durant més de mig segle".