La UE reconeixerà els tests ràpids d'antígens com a prova de recuperació Covid per viatjar lliurement

Un sanitari prepara els tests d'antígens ràpid /@EP







Els països de la Unió Europea començaran a admetre des d'aquest dimarts els tests ràpids d'antígens com a prova vàlida per obtenir el Certificat europeu de recuperació Covid que acredita que s'ha superat recentment el coronavirus i per tant es pot desplaçar sense restriccions dins de l'espai sense fronteres Schengen.





La modificació del reglament s‟ha produït mitjançant acte delegat adoptat aquest mateix dimarts per la Comissió Europea i permet ampliar el tipus de proves acceptables, ja que fins ara només era possible aconseguir el certificat amb el resultat positiu d‟un test d‟amplificació d'àcids nucleics moleculars (TAAN) com la PCR .





Per tal de garantir que els tests validats han de complir els requisits d'"exactitud i fiabilitat" només s'acceptaran aquells que figurin a la llista europea de tests ràpids per a la detecció d'antígens i que hagin estat realitzats per personal qualificat.





El comissari de Justícia, Didier Reynders, ha explicat que aquesta actualització es dóna per garantir que s'assegura la llibertat de moviment dels europeus que es van veure afectats per la variant òmicron i també perquè "l'alta qualitat" dels nous tests així ho permeten .





La comissària de Salut, Stella Kyriakides, per la seva banda, ha explicat que els test reconeguts a la llista comunitària han estat validats per estudis independents i incloure'ls al Certificat Covid de la UE permetrà "alleujar part de la pressió" que hi ha sobre els recursos nacionals de cribratge després de l'onada d'òmicron.