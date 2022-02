Personal d'infermeria i fisioterapeutes protesten per l'“extrema gravetat” de la salut dels hospitals catalans

Infermeria i fisioterapeutes es manifesten davant de l'Hospital Clínic a Barcelona / @Satse





Infermeres, infermers i fisioterapeutes s'han concentrat avui als hospitals de les quatre capitals catalanes per enviar un missatge a les administracions i partits polítics: “No només estan malaltes les persones que necessiten atenció i cures en aquests centres, també el nostre sistema sanitari i el seu sistema pronòstic és molt greu perquè no es volen destinar els mitjans i els professionals necessaris”.





Com ja va passar el 10 de febrer passat als centres de salut, els professionals d'Infermeria i Fisioteràpia han sortit avui a les portes dels seus respectius hospitals, convocats pel Sindicat d'Infermeria, SATSE Catalunya, per denunciar "el gran engany que han patit tots ells i elles i també el conjunt de la societat, per part d'unes administracions públiques i partits polítics que van aixecar les mans per aplaudir el nostre sistema sanitari durant el més dur de la pandèmia i ara les tenen amagades a les butxaques i amb una clara actitud de braços caiguts”.





A les concentracions han denunciat que no hi ha ni recursos, ni mitjans ni professionals suficients als centres hospitalaris catalans i de la resta del país, cosa que genera nombrosos problemes i deficiències que impedeixen poder oferir una atenció sanitària i unes cures de qualitat a tota la ciutadania.

Concentració davant de l'Hospital Arnau de Vilanova / @Satse





Segons afirma SATSE en un comunicat, actualment s'estan produint "esperes de setmanes i mesos per ser atès en una consulta, fer-se una prova diagnòstica o ser intervingut, saturació i situacions de col·lapse en serveis especialment sensibles, com les Urgències, llits a passadissos o tancades a l'estiu… són algunes de les conseqüències lamentables de la manca d'interès d'administracions i partits polítics per reforçar i millorar la sanitat pública del nostre país”.





Una realitat que viuen diàriament les infermeres, infermers i fisioterapeutes que treballen als hospitals i que, segons afirmen, "també repercuteix greument en la seva salut física, psicològica i emocional, en estar en una situació permanent de sobrecàrrega, saturació i tensió assistencial que els impossibilita fer la seva tasca assistencial i de cures com els agradaria".





“Com podrem atendre i cuidar en òptimes condicions si podem arribar a ser un professional per a fins a 25 i 30 pacients ingressats a un hospital?”, es preguntaven les infermeres i infermers concentrats, recordant que tots els estudis científics nacionals i internacionals coneguts conclouen que la ràtio segura és la de 6-8 pacients per cada infermera o infermer en una planta dhospital.





El Sindicat d'Infermeria continuarà a Catalunya i al conjunt de l'Estat la nova estratègia d'accions reivindicatives i mobilitzacions en defensa de la sanitat i els seus professionals, les quals, han informat, "aniran augmentant en intensitat al llarg dels propers mesos".