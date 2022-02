Teodoro García Egea dimiteix com a secretari general del PP

El secretari general del PP, Teodoro García Egea /@EP





Teodoro García Egea, fins ara secretari general del Partit Popular, ha dimitit aquest dimarts a la tarda del càrrec després de ser pressionat per fer-lo per líders territorials, diputats i senadors per la guerra interna al partit. Així ho ha informat Cadena SER.





La tensió va anar creixent des que Egea ataqués la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sortir a la llum que el seu germà presumptament havia cobrat una comissió per una compra de mascaretes.





Acuso i Egea es van acusar mútuament i els que van sortir més malparats el ja exsecretari general del Partit Popular i Pablo Casado.





El líder del PP, Pablo Casado, ha convocat finalment per dimarts que ve la reunió de la Junta Directiva Nacional del PP per a celebrar el XX congrés nacional del partit, que tindrà caràcter extraordinari, segons han informat fonts del partit.





En les últimes hores, nombrosos càrrecs del nucli dur de Pablo Casado han demanat públicament la convocatòria d'aquest conclave extraordinari, com a Andrea Levy, Javier Maroto, Ana Pastor o Bufona Gamarra, i han assenyalat que aquesta petició ja l'han traslladat en la reunió del comitè de direcció, que ha durat més de dues hores.