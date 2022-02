Consum retira diversos lots de dues llets infantils per possible presència de salmonel·la

Llets infantils retirades /@EP





L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha informat que la Comunitat de Madrid ha notificat la possible presència de 'Cronobacter sakazakii' i 'Salmonella Newport' en dues llets infantils especials, Similac Alimentum i Similac Elecare , encara que de moment no hi ha constància de cap cas associat a Espanya.





Aquesta informació ha estat traslladada per l'empresa Abbott Laboratories, que ha procedit a la retirada voluntària d'aquestes dues llets infantils especials, fabricades a la planta de Sturgis Michigan (Estats Units), després d'haver rebut quatre reclamacions de consumidors nord-americans relacionades amb 'Cronobacter sakazakii ' i 'Salmonella Newport' en nadons .





En concret, els lots afectats de Similac Alimentum 400g són 25659Z261 (caducitat 01 2023), 28123Z261 (caducitat 04 2023), 30283Z262 (caducitat 06 2023), 32 En el cas de Similac Elecare 400g els lots són 25557Z203 (caducitat 07 2022) i 30374Z202 (caducitat 12 2022).





Segons la informació de l'AESAN, la distribució ha estat exclusivament a través de canal farmàcia i hospitals de totes les comunitats autònomes .





Abbott ha contactat amb els magatzems de distribució, hospitals, centres de salut i serveis de farmàcia dels hospitals que compren aquests productes per frenar la seva distribució i procedir a la devolució de les unitats que encara segueixen a 'stock'.





L'AESAN recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta, s'abstinguin de consumir-los i els tornin al punt de compra.