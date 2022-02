La Mesa rebutja portar al CGE la llei d'emergència habitacional com demanaven Cs i PP

La Mesa del Parlament ha rebutjat admetre a tràmit la petició de Cs i PP /@EP







La Mesa del Parlament ha rebutjat admetre a tràmit la petició de Cs i PP perquè el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) elabori un dictamen sobre la proposició de llei d'emergència habitacional.





Aquesta decisió ha tirat endavant amb el vot favorable dels membres d'ERC, Junts i la CUP a la Mesa i amb el vot en contra dels dos membres del PSC, que han defensat l'admissió a tràmit, han informat fonts parlamentàries aquest dimarts.





Per demanar aquest tipus de dictamen, la llei que regula el CGE diu que la petició l'han de fer un mínim de dos grups parlamentaris, en aquest cas de Cs i el Grup Mixt, del qual només forma part el PP.





Els independentistes argumenten que l'article 32.2 del Reglament del Parlament recull que en les iniciatives per a les quals s'exigeixi la signatura de portaveus dels grups, la del Grup Mixt “ només es compta si està constituït per un mínim de cinc membres ”, cosa que no passa actualment perquè el PP té tres diputats.





Tot i això, els socialistes es basen en un precedent que va passar al juliol, quan PP i Cs també van demanar un dictamen al CGE sobre la llei de Fons de Riscos per cobrir fiances del Tribunal de Comptes, i en aquest cas la Mesa sí que ho va admetre a tràmit.





Les mateixes fonts han explicat que els lletrats de la Cambra catalana han assegurat que aquest cas és interpretable tant d'una manera com de l'altra.





La majoria independentista ha fet que aquesta petició de dictamen decaigui i per tant el debat final d'aquesta proposició de llei d'emergència habitacional seguirà en l'ordre del dia d'aquest ple.