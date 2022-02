Gay defensa "la necessitat d'anar de la mà" per treballar pels interessos de la ciutadania

Es reuneix amb l´alcaldessa de Girona i amb el sector de l´hostaleria en una visita institucional /@EP





La delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha realitzat aquest dimarts una visita institucional a Girona, en què ha posat en valor la “importància del treball de les administracions i la necessitat d'anar de la mà per treballar a favor dels interessos de la ciutadania”.





Al costat del subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, Gay ha visitat l'Ajuntament de Girona, on s'ha reunit amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, en una trobada en què han abordat assumptes que afecten la ciutat i on també hi ha anat el vicealcalde, Quim Ayats, ha detallat la Delegació en un comunicat.





Gay i Bramon han visitat després la Diputació de Girona, on Gay ha posat en valor la “diligència i vocació de servei” del seu president, Miquel Noguer, i després han acudit a la Subdelegació del Govern, on Gay ha conegut empleats i la seva treball.





A més, Gay i Bramon han mantingut una trobada en què han abordat els principals reptes de Girona, i han posat en valor les inversions realitzades per part del Govern central a la província, com la relativa a l'Arxiu Provincial, amb 14,2 milions fins a 2025.





SECTOR DE L'HOSTALERIA



La delegada s'ha reunit després amb la Federació d'Associacions d'Hosteleria de Comarques de Girona, amb la qual ha abordat els reptes del sector i amb què Gay “s'ha conjurat per donar un impuls” a aquest àmbit.





"S'ha fet molt des del Govern d'Espanya, amb l'impuls i la prolongació dels ERTES i ajudes a empreses, per reflotar l'economia", també amb eines com els Next Generation, ha dit la delegada.





Ha cridat a "aixecar Catalunya novament", segons la Delegació, que ha destacat que els Plans de Sostenibilitat Turística de les línies Next Generation han concedit el 2021 subvencions per a set projectes a comarques de Girona per prop de 27 milions d'euros, en una línia que preveu ampliar la seva dotació en els propers tres anys.