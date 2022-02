Endesa guanya 1.435 milions el 2021, gairebé un 3% més, i bat previsions en un any convuls per al sector

Seu d'Endesa @ep





Endesa va obtenir un benefici net de 1.435 milions d'euros el 2021, cosa que representa un increment del 2,94% respecte a l'exercici anterior, va informar la companyia, que supera així les seves previsions per a l'any.





Aquest increment en els guanys es va produir tot i comptabilitzar-se un deteriorament dels actius de generació elèctrica als territoris no peninsulars (Canàries, Balears, Ceuta i Melilla) de 652 milions.





Aquest deteriorament està relacionat amb la situació prevista dels mercats de primeres matèries i els costos que es preveuen recuperar en la regulació per aquests conceptes , així com amb els canvis contemplats en l'estructura de generació futura i els seus efectes en la generació tèrmica actual. Se suma als deterioraments en el negoci no peninsular ja comptabilitzats el 2019 i el 2020 per 404 i 338 milions, respectivament.





L'energètica va destacar la consecució d'aquests resultats en un exercici condicionat per les turbulències als mercats gasístics internacionals que han generat preus elèctrics rècord a Europa i, també, pels desenvolupaments reguladors rellevants a escala nacional i europea.





Així, malgrat aquesta complexa conjuntura, el grup dirigit per José Bogas va ser capaç de batre les seves previsions de tancament d'any anunciades al mercat al Capital Markets Day del novembre passat.





El grup va registrar un benefici ordinari net de 1.902 milions d'euros , un 11% inferior al del 2020, encara que superior en un 12% al 'full de ruta' que s'havia marcat de 1.700 milions d'euros al novembre.





Així, el dividend a repartir els accionistes superarà les estimacions en un 11%, fins a situar-se a 1,44 euros per acció. Endesa abonarà el 80% del seu benefici ordinari net del 2021 als seus accionistes, percentatge que se situarà al 70% sobre els beneficis del 2022, 2023 i 2024 per adequar-lo a la inversió bruta prevista per als propers anys.





Els ingressos d'Endesa al llarg del 2021 van assolir els 20.899 milions d'euros, 3.849 milions d'euros (+22,6%) superiors als obtinguts l'any anterior.





Per la seva banda, el resultat brut d'explotació (Ebitda) de l'energètica va créixer un 6% l'any passat davant del 2020 , situant-se en 4.278 milions. Aquesta xifra és un 7% superior a l'estimació de tancament d'any anunciada al mercat.





Aquest creixement va basar-se, principalment, en la comptabilització d'ingressos extraordinaris de 300 milions derivats de l'anul·lació judicial del cànon hidràulic 2013-2020 i de 186 milions més per la recuperació dels costos de CO2 de l'any 2006 igualment per sentència judicial; així com en els esforços de gestió en els diferents negocis per intentar pal·liar l'impacte de l'esmentada pujada excepcional dels preus del gas.





El deute net del grup va créixer al tancament del 2021 fins als 8.806 milions d'euros, enfront dels 6.853 milions d'euros d'un any abans, a causa del dividend i l'esforç inversor més gran. Així, la ràtio de deute net sobre Ebitda es va incrementar fins a 2,1 vegades.





UN DELS EXERCICIS "MÉS DESAFIANTS"





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va posar en valor aquests resultats en "un dels exercicis més desafiadors dels últims anys, just després d'un altre any com el 2020 que va estar marcat pel gran cop de la pandèmia".





"L'exercici d'Endesa mostra la nostra capacitat de resiliència, que ens permet continuar oferint una sòlida remuneració als nostres accionistes sobre la base d'uns resultats econòmics millors que els anunciats. La credibilitat del nostre camí de descarbonització i sostenibilitat, reflectida als principals índexs a escala global, unida al bon comportament de la nostra activitat comercial ens permeten afrontar amb confiança els reptes del present any 2022", va dir.





Durant 2021 , l'elèctrica va accelerar l'estratègia de descarbonització de la seva mix de generació. Així, va obtenir la llicència de tancament de la central tèrmica de Litoral (Almeria), donant de baixa 1.100 megawatts (MW) de potència de carbó. Així, només resta a Endesa la clausura de la planta d'As Pontes (1.400 MW) per culminar la sortida del negoci de carbó a la Península Ibèrica, cosa que deixarà operatius només 240 MW amb aquesta tecnologia ubicats a les Balears.





Així mateix, el volum de potència instal·lada a fonts renovables (hidràulica, solar i eòlica) del grup va créixer en 626 MW, fins a tancar l'any en 8.300 MW.





Aquest augment de la potència neta, unit al retrocés de la capacitat instal·lada de carbó, ha permès a Endesa que la seva producció elèctrica a la Península Ibèrica lliure d'emissions de CO2 se situï al 82%. A més, el percentatge de potència instal·lada lliure d'emissions sobre el total arriba ja al 69%, cinc punts més que al tancament del 2020.





CARTERA DE PROJECTES DE 77.000 MW.





Per al desenvolupament del seu pla inversor 2022-2024 per uns 7.500 milions d'euros, i per materialitzar les previsions de cara al 2030, que puja a unes inversions de 31.000 milions d'euros, la companyia té una cartera de projectes en diferents graus de maduresa administrativa de 77.000 MW, xifra que suposa un fort creixement respecte a la cartera existent a finals del 2020, que se situava en 42.000 MW.





D'aquesta cartera total, 15.000 MW corresponen a projectes d'emmagatzematge i bateries i 11.000 MW més es troben en un avançat estat de maduresa administrativa. Alhora, d'aquests últims, el grup ja té en execució projectes per 2.000 MW que entraran en operació abans de final de 2024.





La inversió bruta executada el 2021 per Endesa va pujar a gairebé 2.200 milions d'euros, fet que suposa un 5% més de l'estimació inicial, que era de 2.100 milions , i un 33% més que el 2020. 75% està alineada amb la taxonomia verda aprovada per la Comissió Europea.





Pel que fa a l'àrea comercial, Endesa va revertir la pèrdua de clients al mercat liberalitzat i va tancar el 2021 amb un creixement del 3% de la base de consumidors en aquest segment, fins als 5,9 milions a Espanya i Portugal.





Alhora, la companyia ha indicat que la forta pujada experimentada per la tarifa regulada (PVPC) a Espanya es va traduir en un descens del 8% en el nombre de clients acollits, fins a 4,4 milions. En total, Endesa va tancar el 2021 amb 10,3 milions de clients elèctrics.





Pel que fa a l'impuls de l'electrificació, la xarxa de punts de recàrrega tant públics com privats va créixer un 34% en l'exercici, fins als 9.500, alhora que el nombre de punts de recàrrega per a autobusos es va multiplicar per tres i va arribar als 35 operatius.





Durant el 2021, les vendes brutes d'electricitat van pujar a 87,8 teravatis/hora, un 1% menys a causa de les vendes més baixes a clients minoristes tant regulats com del mercat liberalitzat. Les vendes a clients empresarials i industrials al mercat lliure van créixer fins a 57,2 teravatios/hora.