Egea s'acomiada i assegura que dimiteix per facilitar "la transició"

Teodoro García Egea @ep





El fins ara secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea , ha assegurat que aquest dimarts ha presentat la seva dimissió "irrevocable" després d'una conversa amb Pablo Casado , al qual serà sempre "lleial". A més, ha afirmat que se'n va per facilitar "la transició" cap a un nou lideratge després d'un congrés, alhora que ha assenyalat que la seva relació amb el president del PP està "millor" que fa dues setmanes.





Així s'ha pronunciat García Egea en una entrevista a La Sexta, poques hores després que hagi presentat la dimissió com a secretari general del partit enmig de la profunda crisi interna que travessa el partit.





El seu cessament havia estat una de les peticions que han reclamat amb insistència aquests últims dies diversos barons i càrrecs territorials del PP per taponar la crisi, sobretot després de la guerra intenta entre la direcció del PP i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso .





DIMITIR, "UNA DECISIÓ PERSONAL"





"He pres una de les decisions més difícils. He decidit deixar el càrrec perquè es pugui donar veu als afiliats i puguem agafar aire i començar una nova etapa", ha afirmat, per afegir que les "dificultats tallin" les relacions i la seva relació amb Casado està ara fins i tot "millor".





Després d'assegurar que la història jutjarà Casado com "un home de principis", ha assenyalat --després de les crítiques que ha rebut de diferents càrrecs-- que ha estat una decisió "personal" de fer un pas al costat i ha afegit que ara cal convocar un congrés perquè “decideixin els militants”.





En ser preguntat si Casado li ha demanat que marxés, García Egea ha afirmat que és una decisió "personal" i que deixa el càrrec per facilitar la "transició". A més, ha subratllat que Pablo Casado “en aquest moment és el líder i el president del PP”.





Sobre això, ha dit tenir la "consciència tranquil·la" per la feina "ben feta" ja que van arribar a la direcció nacional amb Casado, "el primer líder elegit a primàries" una cosa que "no ho podrà igualar ningú", en un "moment difícil "per al partit, que havia estat "desallotjat" del Govern "per no gestionar adequadament els casos de corrupció". El diputat també ha assenyalat que la feina com a secretari general ha estat "difícil i ingrat" i ha denunciat la "desinformació" que "fa poc favor a la credibilitat del sistema".





Sobre les concentracions davant de la seu del Partit Popular, García Egea ha afirmat que no va veure cap afiliat "amb carnet" al carrer Gènova alhora que ha recordat que al president del PP "ho trien els militants". En aquest context, ha afegit que creu que no és "encertat" ni "envoltar el Congrés ni una seu sigui quin sigui el partit polític", alhora que ha demanat disculpes als votants dels quals diu entendre el seu enuig.





ELECCIÓ DE MILITANTS I FEIJÓO





Qüestionat per si Pablo Casado es tornarà a presentar al congrés extraordinari que elegiria el president del PP, García Egea ha indicat que serà ell qui ho hagi de respondre i ha defensat el tàndem que han format tots dos a la direcció nacional, que va aconseguir "desactivar" mocions de censura en governs autonòmics i "tancar acords" a municipis i CCAA on van obtenir "el pitjor resultat" de la seva història.





En aquesta clau, ha ressaltat que "qualsevol militant al corrent de pagaments de les quotes" pot presentar-se al congrés extraordinari i ha defensat que el nou líder se sotmeti a la militància com a Casado a les primàries del 2018. "La Junta Directiva --del dimarts-- ha de convocar un congrés extraordinari i qui vulgui ser president del PP ha de sotmetre's escrutini dels militants", ha defensat.





Sobre això, ha avisat que "seria un error" que sortís una llista de la Junta Directiva liderada per Alberto Núñez Feijóo sense consultar la base del PP i ha recordat que el president gallec es va presentar a unes primàries per liderar el partit a Galícia i va apostar per la "integració" del seu contrincant.





Així, ha explicat que hi ha una possibilitat de 7,5 --sobre 10-- perquè hi pugui haver "més d'un candidat" a liderar el PP al proper congrés extraordinari. A més, el diputat murcià també ha lloat l'"experiència de gestió" de Feijóo, de qui ha dit que té "una bona posició per oferir una perspectiva interessant" ja que va deixar clar a les últimes eleccions autonòmiques que no pactaria amb Vox per governar.





Una "bona decisió" del dirigent regional, segons la seva opinió, que "va orientar el votant" perquè "aglutinés" el vot de centre dreta al PP. "Clarifiquem on volíem estar i la idea és mantenir el rumb", ha rememorat l'exdirigent popular, que ha assenyalat que els governs de coalició, a excepció d'Andalusia, "no funcionen perquè hi ha dues opinions" i "no hi ha una sola línia de direcció".





CONGRÉS DEL PP DE MADRID





García Egea també s'ha pronunciat sobre la petició de la presidenta madrilenya per avançar el congrés regional del PP, aclarint que es va complir amb el "calendari" aprovat pel partit, en què es va decidir que primer es renovarien les CCAA pluriprovincials i després les uniprovincials com la Comunitat de Madrid.





Així, l'exsecretari general del PP ha subratllat que "cap dels presidents" va demanar "avançar els congressos" dels seus territoris i que, en el cas de Díaz Ayuso, va començar a "pressionar" quan li va preguntar pels contractes del govern regional a els que apareixia el nom del seu germà.





Finalment, García Egea ha confirmat que ha deixat la seva responsabilitat com a número dos de la formació però continuarà com a diputat al Congrés perquè els murcians el van votar "perquè els representi". "En política sempre s'està en expectativa de destí", ha postil·lat.