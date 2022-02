L'equip d'Ayuso considera que García Egea "ha dimitit per espiar" i per "falsetat"

Isabel Díaz Ayuso @ep





L'equip de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , considera que el fins ara secretari general del PP Teodoro García Egea "ha dimitit per espiar" i "per falsedat", segons han indicat fonts del Govern madrileny.





En una entrevista a La Sexta, poc després de presentar la seva dimissió després d'una xerrada amb Pablo Casado, García Egea ha rebutjat ben bé que la direcció nacional del PP hagi investigat Ayuso i la seva família. "Se'ns ha acusat falsament d'espionatge. Una cosa falsa", ha assenyalat.





A més, García Egea ha subratllat que "no han fet res de dolent" i ha justificat la petició d'explicacions a Isabel Díaz Ayuso sobre el contracte sanitari que afecta el seu germà preguntant-se si cal "llençar a la paperera" quan t'arriba aquesta informació o demanar aclariments.





Tot i això, des de l'entorn de la presidenta madrilenya no s'ha donat credibilitat a la negativa de la cúpula del PP i de García Egea aquesta nit. "Ha dimitit per espiar. Ha dimitit per falsedat", han assenyalat fonts de l'entorn de la presidenta madrilenya, que aquests dies ha afirmat públicament que el que ha passat al PP no podia "sortir gratis".





RECORDA QUE EXPRESSAR EL SEU SUPORT A AYUSO ABANS





Fonts pròximes a Ayuso han assenyalat a més que García Egea ha "mentit" a la seva entrevista a La Sexta perquè, segons han recordat, ell mateix "va demanar el vot" per a Isabel Díaz Ayuso el juny del 2021 com a candidata a presidir el PP de Madrid, "molt abans de la reunió" de Pablo Casado amb ella.





García Egea, que ha assegurat que se'n va per facilitar "la transició" cap a un nou lideratge després d'un congrés extraordinari, ha definit Ayuso com un "actiu electoral i polític". A més, ha dit que "creu en la seva intenció" de seguir a la Comunitat de Madrid, sense aspirar al lideratge nacional.





A més, el fins ara secretari general del PP ha indicat que "espera" que la informació que ha aportat Ayuso sobre el contracte sanitari que afecta el seu germà "serveixi perquè s'arxivi" el cas. "Desitjo i espero que aquestes explicacions siguin certes", ha dit, per afegir després que ell es "creï" a la presidenta de la Comunitat de Madrid.