Els ucraïnesos estan preparats per a la guerra: "Tot el país lluitarà"

Els civils es preparen per a la invasió russa a Kíev





Si les forces russes intenten prendre un nou territori a Ucraïna, s'enfrontaran a un exèrcit molt més petit i menys equipat que el seu, però endurit per vuit anys de lluita. Gairebé una dècada de guerra també ha deixat Ucraïna amb gairebé mig milió de veterans amb experiència en combat, molts dels quals ara es preparen per tornar a lluitar, explica aquest dimecres The Guardian.





Aquesta combinació, i la mida del territori ucraïnès, significa que fins i tot si Rússia pot superar les forces ucraïneses en un camp de batalla convencional, qualsevol xoc militar podria conduir a un conflicte partidista perllongat i sagnant. “L'exèrcit rus té millors armes i equip tècnic que nosaltres, per això podem perdre batalles o campanyes. Però mai no podran guanyar el país si el poble ucraïnès està motivat”, afirma a The Guardian Serhiy Kryvonos, un general retirat de les forces especials i exsubsecretari del consell de defensa i seguretat nacional. Kryvonos està viatjant pel país parlant amb veterans i organitzant entrenament amb armes per preparar - se per a un aixecament popular en cas que Rússia envaeixi .





A Kíev, els polítics fan broma dient que Vladimir Putin va fer més per crear una Ucraïna moderna que els seus propis partits, donant-los un enemic comú i obligant-los a unir-se al voltant d'una identitat ucraïnesa. Els anys de política agressiva de Putin cap a Ucraïna també van ajudar a perfeccionar l'exèrcit que ara pot ordenar que lluitin els soldats russos.





El 2014, quan Rússia es va apoderar de Crimea i les forces recolzades per Rússia van prendre el control de l'est, l'exèrcit ucraïnès estava tan degradat que els soldats ni tan sols rebien aliments. Als anys transcorreguts des del col·lapse de la Unió Soviètica, la disciplina s'havia desgastat, els sistemes d'armes havien estat sense manteniment durant dècades i gairebé cap dels soldats d'Ucraïna havia entrat en combat.





“ L'exèrcit ucraïnès el 2014 i l'exèrcit ucraïnès ara són dues coses completament diferents, encara que sense [aquest exèrcit] no tindríem cap país ”, explica Taras Chmut, veterà i analista militar de Come Back Alive, una ONG a Kíev que dóna suport als combatents de primera línia amb equip i entrenament.





“ Teníem un exèrcit gran, amb molt d'equip, però era vell i no estava en bones condicions. El menjar no arribava al capdavant; la gent barallava a texans ”, assegura. “Fins i tot els subministraments bàsics no arribaven als soldats, des de armilles antibales fins a farmacioles de primers auxilis i equips de comunicació”.





Avui dia, s'han millorat la logística i l'entrenament, i l'exèrcit s'ha ampliat uns 100.000 soldats, fins a arribar a uns 260.000. Chmut estima que una mobilització total que inclogui veterans i forces de seguretat podria posar en armes més d'un milió d'ucraïnesos.





Però quan es tracta de maquinari, Ucraïna segueix sent extremadament vulnerable. Té una costa llarga però, després que Rússia s'apoderés de Crimea i els seus ports, gairebé no té capacitat naval. No té un sistema de defensa antimíssils, i els sistemes de defensa antiaeris són majoritàriament de fabricació russa, obsolets i impossibles de reparar per Ucraïna, ja que no pot obtenir peces.





Si Rússia guanya el control dels cels sobre Ucraïna, Chmut diu que tem una matança de civils com la que es va veure en parts de Síria, on es van fer servir armes russes en àrees controlades per rebels.





"Estem intentant ressaltar que necessitem treballar en l'enfortiment de la nostra força aèria", assenyala. "No importa quantes persones estiguin a punt per lluitar, si l'enemic controla l'espai aeri, podria ser com a Síria, bombardejant pobles i ciutats amb [un] gran nombre de morts entre els civils".





A Kryvonos el preocupava que els civils poguessin ser objecte de mesures punitives, encara que no siguin objecte d'armes. “Ni tan sols necessiten obrir foc. Pots tallar l'electricitat de Kíev fora de la ciutat”, assegura. “ Com més gran és la ciutat, més fàcil és crear pànic i posar-la de genolls . Si talles l'energia, es convertirà en un malson en pocs dies, sense aigua ni calefacció”.





“Si és una invasió, serà una guerra total com el 1939 . Tot el país lluitarà, hi haurà una resistència massiva. Occident hauria de saber que també hi haurà una gran quantitat de refugiats, potser de 5 a 10 milions”, assenyala Chmut.







Entre els decidits a lluitar hi ha Oleg Sentsov , un director de cinema de Crimea que es va convertir en heroi nacional després de ser detingut a la seva ciutat natal el 2014 i condemnat per terrorisme en un tribunal militar rus. Els grups de drets humans ho van denunciar com un judici espectacle. Va passar cinc anys a presons russes, fins i tot a Sibèria, on el fred va danyar greument la seva salut, abans de ser alliberat en un intercanvi de presoners el 2019. Diu que està llest per lluitar, fins i tot quan la seva última pel·lícula, Rhino, és aplaudida a festivals .





“Estaré amb l'uniforme. Tinc una mica d'entrenament militar i sé com actuar a la guerra”, va explicar en una entrevista en un cafè del centre de Kíev, hores abans que Putin anunciés els seus plans de reconèixer les regions separatistes d'Ucraïna. “El més important que vaig aprendre en aquesta vida és a no tenir por. En un moment tan difícil, no seré la persona que fuig del meu país”.