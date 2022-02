Rufián desitja "el millor" a Casado després del comiat del Congrés: "Ni la rancúnia ni la bilis caben a la política"

Gabriel Rufián @ep





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha desitjat aquest dimecres "el millor personal" a l'encara president del PP, Pablo Casado , malgrat les "barbaritats" que, ha recordat, ha dedicat al seu partit: " Encara que sigui de vegades molt difícil, crec fermament que ni la rancúnia ni la bilis caben a la política”, ha assenyalat.





En aquests termes s'ha expressat Rufián al seu compte de Twitter després de la intervenció de Casado al Ple del Congrés, on ha acudit al que probablement hagi estat el seu últim 'dol' amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en una sessió de control .





"A Pablo Casado li he sentit desitjar-nos barbaritats i li he vist aplaudir aquestes barbaritats. I encara que sigui de vegades molt difícil, crec fermament que ni la rancúnia ni la bilis caben en política. Per això, des d'aquí i passi el que passi, vull desitjar-li el millor personal", ha escrit Rufián en un missatge.