Maluma és atacat pel seu gos amb una brutal mossegada a la cara

El cantant Maluma , de 28 anys, ha compartit per Instagram un desagradable incident que ha viscut amb el seu gos. L'artista té un dòberman anomenat Buda , una mascota que sempre exposa a les xarxes socials i que els seus seguidors saben que estima. Tanmateix, tant amor de vegades pot acabar en tragèdia: el gos el va atacar sense avís mossegant-lo a la cara, molt a prop de l'ull.





Fotografia de Maluma a Instagram





"La trista realitat és que Buda em va mossegar, però va ser perquè es va espantar, no per agressivitat", ha dit el cantant en un vídeo publicat a les xarxes socials, on es podia apreciar com havia quedat la cara després de la mossegada del seu gos.





Tot i això, el cantant ha demanat als seus seguidors que siguin curosos amb les seves mascotes: ""Però bé, pa' que aprenguin. Els animals són molt lleials, però un ha de tenir molta cura”, ha afirmat.