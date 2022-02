Elena diu que el Govern està garantint que els talls a la Meridiana "no es produeixin"

Joan Ignasi Elena @ep





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha assegurat que el Govern està garantint que els talls a l'avinguda Meridiana de Barcelona "no es produeixin" i ha defensat el treball de diàleg i amb proporcionalitat que, al seu parer, hi són duent a terme els Mossos d'Esquadra amb aquest tema.





Ho ha dit a la sessió de control al Govern al ple del Parlament d'aquest dimecres, després d'una pregunta de la diputada del PP Lorena Roldán , en què li ha retret que després de dos anys de talls aquests se segueixen produint, i creu que s'evidencia la "manca d'autoritat d'Elena i de tot el Govern".





En la resposta, el conseller ha afirmat que les manifestacions només es poden prohibir per causes com a alteració de l'ordre públic i remarca que quan hi va haver alteracions a la Meridiana "no es van prohibir aquestes mobilitzacions, sinó que es va canviar d'ubicació".