El Primavera Sound 2023 tindrà doble seu a Barcelona i Madrid

El Primavera Sound 2023 tindrà doble seu a Espanya, i se celebrarà de l'1 al 3 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià de Besòs i del 8 al 10 de juny a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rey (Madrid) .





Segons ha informat aquest dimecres el festival en un comunicat: “L'edició 2023 de Primavera Sound tornarà a succeir durant dos caps de setmana. Però en aquesta ocasió, se celebrarà a dues ciutats espanyoles diferents”.





El festival ha dit que tant en una ciutat com una altra, mantindrà la seva "identitat de festival urbà" amb la programació de Primavera a la Ciutat la resta de dies de la setmana, que s'integrarà als espais culturals de cada seu.





L'organització ha assegurat que aquesta doble seu "no agafarà per sorpresa ningú" que conegui la seva història i ha recordat que el festival de tardor del Primavera Sound es feia a les dues ciutats i ha programat gires internacionals tant a Barcelona com a Madrid.





“ Fer realitat un Primavera Sound de pont aeri suposa per a nosaltres, a més d'una gran alegria, un pas endavant tan lògic com natural ”, ha assegurat el festival.





Per al festival, l'aterratge a Madrid "no és més que l'últim capítol" a l'estreta relació amb la ciutat, i ha dit que, per comunicacions i connexions, només en pot sortir beneficiat el públic.





El Primavera Sound ha agraït a la Comunitat de Madrid, l'Ajuntament de Madrid i l'Ajuntament d'Arganda del Rey les facilitats i l'entusiasme amb què estan treballant per a l'edició del 2023: "Doble seu, doble il·lusió", ha assenyalat.