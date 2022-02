Espadaler retreu al conseller Elena que situï els Mossos en "la tessitura d'escollir entre obeir el Govern o complir la llei"

Ramon Espadaler @ep





El líder d'Units per Avançar i diputat del grup socialista al Parlament, Ramon Espadaler , ha demanat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , que no posi els Mossos d'Esquadra “en la tessitura d'haver d'escollir entre obeir el Govern o complir la llei", en referència a les darreres declaracions de l'Executiu català, que va afirmar que a Catalunya no s'aplicaria la 'Ley Mordaza'.









Per part seva, el conseller d'Interior ha retret aquest dimecres al PSC que es comprometés en el seu moment a derogar la 'llei mordassa' i ara reclamin aplicar-la "amb la màxima rigidesa".





"No em sorprèn que no l'hagin derogat, però sí que siguin els garants principals que es compleixi amb la màxima rigidesa, amb mà de ferro. És la llei que deien que era més pròpia de l'Hongria d'Orban que d'un règim democràtic ", ha recalcat en resposta a una interpel·lació del diputat del PSC-Units Ramon Espadaler al ple del Parlament.