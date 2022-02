Ángel Carromero presenta la baixa del PP i deixa d'ocupar els càrrecs al partit a Madrid

Ángel Carromero @ep





El que va ser director general de Cordinació d'Alcaldia de l'Ajuntament de Madrid, Ángel Carromero , s'ha donat de baixa com a afiliat del PP, en plena crisi interna, per això ha deixat d'ocupar els seus càrrecs dins del partit a Madrid, segons han informat fonts 'populars'.





La seva dimissió del lloc al Consistori madrileny va tenir lloc el mateix dia en què diverses informacions van relacionar qui fos president de Noves Generacions del PP amb el suposat espionatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, des de l'Empresa Municipal de Habitatge i Sòl (EMVS).





Prèviament, l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, va donar a conèixer que va parlar amb ell "al llarg de la tarda" anterior "en diverses ocasions". " M'ha negat absolutament que hagi fet qualsevol tipus de gestió tendent a obtenir informació sobre Ayuso o els seus familiars ", ha subratllat.





Tot seguit va advertir que "no hi cap conducta irregular o que no sigui exemplar en cap càrrec de l'Ajuntament de Madrid" i que "en el cas que aparegués un indici que hi ha persona amb càrrec a Cibeles que ha realitzat gestió per obtenir aquesta informació, serà cessat de forma immediata d'aquest Ajuntament".





Ahir, el regidor va explicar que la dimissió de Carromero va ser "per preservar la institució i per poder defensar-se millor" del presumpte espionatge a la presidenta madrilenya".