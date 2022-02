Casado, tercer cartell electoral de 2019 que abandona en només dos anys de legislatura

El líder del PP, Pablo Casado, abandona el Congrés dels Diputats @ep





Pablo Casado , la dimissió del qual al capdavant del PP està només pendent de la convocatòria d'un congrés extraordinari, serà el tercer líder d'un partit d'àmbit nacional que abandona la primera línia en poc més de dos anys de legislatura, després de les renúncies d' Albert Rivera (Ciutadans) i Pablo Iglesias (Unides Podem).





El 4 de novembre de 2019, a l'únic debat electoral dels principals candidats a la Presidència del Govern, van participar cinc líders polítics i, dos anys després, ja només en queden dos al capdavant dels seus partits: el president del Govern, el socialista Pedro Sánchez , i el líder de Vox, Santiago Abascal .





RIVERA A L'ADVOCACIA, IGLESIAS DE TERTULIÀ





El primer a abandonar va ser Albert Rivera , que ni tan sols va arribar a prendre possessió del seu escó de diputat. L'endemà de les eleccions i després de veure que Ciutadans s'havia esfondrat als comicis del 10N, passant de 57 a deu diputats, va anunciar la seva dimissió com a president del partit i el seu abandonament de la política. D?aquí va passar a l?exercici de l?advocacia en un bufet que ha abandonat recentment enmig d?una cruïlla d?acusacions amb els responsables de la firma.





El maig del 2021 va caure el segon participant d'aquell debat, el fundador de Podem, Pablo Iglesias . Després de signar amb Pedro Sánchez el primer Govern de coalició de la nostra democràcia, Iglesias va deixar el seu escó del Congrés i el seu lloc de vicepresident per encapçalar la llista d'Unidas Podemos a l'Assemblea de Madrid a les eleccions regionals del 4 de maig i, després de la victòria d'Isabel Díaz Ayuso sense alternativa de l'esquerra, va decidir sortir de l'escena política.





Amb el temps, Iglesias s'ha centrat a exercir de comentarista polític en mitjans de comunicació , encara que, a diferència de Rivera, la seva retirada no ha estat total i sí que ha participat en actes del seu partit, incloent mítings a la recent campanya electoral de Castella i Lleó.





I aquest mes de febrer ha caigut Pablo Casado , que formalment era el cap de l'oposició al Congrés atès que el seu partit va ser el majoritari al centre dreta. Les eleccions autonòmiques que el seu partit va impulsar a Castella i Lleó i la seva victòria pírrica que va deixar el PP a les mans de Vox van obrir la 'caixa dels trons'.





L'endemà d'aquests comicis, el PP de Madrid va exigir el seu congrés regional, després es van publicar notícies de presumptes espionatges interns a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i aquesta va llançar dures acusacions contra Casado i el seu 'número dos', Teodoro García Egea , que van respondre qüestionant contractes de la Comunitat adjudicats al germà de la presidenta.





Després de més de set hores de reunions a Gènova dilluns passat, el PP es va veure immers en una greu crisi interna gairebé televisada: Casado va anar perdent suports per hores, va veure dimitir el seu secretari general i aquest dimecres ha entonat el seu comiat parlamentari a la sessió de control, abandonant l'hemicicle en solitud.





NOMÉS SOBREVIUEN SÁNCHEZ I ABASCAL





Només Sánchez i Abascal han sobreviscut, doncs, a l'equador de la legislatura i abans de l'estiu s'espera celebrar el Debat de l'estat de la Nació, el primer des del 2015.





En aquesta cita, el lideratge de Ciutadans l'agafarà Inés Arrimadas si li permet la seva baixa de maternitat, mentre que el PP haurà d'estrenar una nova direcció parlamentària després del congrés extraordinari que pensen celebrar aquesta primavera i on el principal favorit, el gallec Alberto Núñez Feijóo, no és diputat i no hi podrà intervenir.