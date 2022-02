Les inversions rècords de 9.940 milions d'euros eleven el benefici net d'Iberdrola el 2021

El president d'Iberdrola, Ignacio Galán @ep





Iberdrola ha continuat el 2021 reafirmant el seu paper com a motor de creixement de l'economia i l'ocupació als països on opera. La companyia ha invertit una xifra rècord de 9.940 milions d'euros el 2021, fet que suposa un 3% més que l'exercici anterior. Aquest esforç inversor s'ha focalitzat en el negoci de xarxes intel·ligents (45% del total) i renovables (44%) per accelerar la transició energètica i la descarbonització del planeta.





Els Estats Units (2.736 milions d'euros) i Espanya (2.386 milions) concentren més de la meitat de la inversió. Cal destacar també la seva aposta pel Brasil, on ha destinat 1.892 milions d'euros, així com altres països principalment a Europa, amb 1.566 milions.





Gràcies a les inversions i a l'expansió internacional, el benefici net ha crescut fins a 3.885 milions d'euros, fet que suposa un increment del 8% el 2021. El creixement positiu als Estats Units i el Brasil ha compensat el comportament negatiu del negoci de generació i clients, afectat pels alts preus de l'energia a Espanya i Regne Unit.





Els bons resultats del 2021 i les perspectives de futur en el negoci renovable permeten a Iberdrola reafirmar les previsions de creixement per al 2022, any en què espera assolir un benefici d'entre 4.000 i 4.200 milions d'euros.





El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha afirmat que l'acceleració de les inversions ens permet créixer a un ritme superior al previst. Aquests resultats reflecteixen l'èxit d'un model sostenible i ens animen a continuar treballant cap a una economia baixa en carboni”.





Més compromís en renovables, xarxes i emmagatzematge





La companyia ha destinat més de 4.300 milions d?'euros de les inversions en renovables. Aquest impuls inversor ha permès que el grup instal·li 3.500 nous megawatts (MW) renovables en els últims 12 mesos i assolir els 38.000 MW de capacitat renovable a tot el món. La capacitat en construcció supera els 7.800 MW, dels quals 2.600 MW són eòlics marins.





Més de 4.400 milions d'euros d'inversió s'han destinat a xarxes intel·ligents, fet que suposa un creixement del 23% respecte al mateix període de l'any anterior, en línia amb l'estratègia del grup de reforçar una infraestructura clau per a la transició energètica i l'electrificació economia. D'aquesta manera, la companyia ja té 33.000 milions d'euros en actius regulats.





L'esforç inversor i l'evolució operativa han impulsat el benefici brut d'explotació (Ebitda) fins als 12.006 milions d'euros el 2021, fet que suposa un creixement del 20% respecte a l'any anterior. Amb aquesta xifra, la companyia avança un any la seva estimació de benefici brut prevista pel 2022.





El negoci de xarxes ha mostrat una sòlida evolució a tots els països gràcies als marcs reguladors en vigor i les inversions més grans, malgrat els impactes negatius del tipus de canvi i del còvid.





El negoci de producció d'electricitat i clients s'ha vist impulsat per l'augment de la capacitat instal·lada renovable, que ha conduït a un increment de la producció del 7,9%, amb una destacada contribució de la tecnologia offshore per l'entrada en operació de East Anglia 1.





Durant l'exercici, l'eòlica marina s'ha confirmat com un dels vectors de creixement del grup: compta amb 1.258 MW instal·lats i triplicarà amb la construcció de 2.600 MW al 2025. La cartera actual d'aquesta tecnologia suma 33.400 MW.





Model de futur sobre principis ESG





Iberdrola continua reforçant el seu compromís amb els principis mediambients, socials i de governança -ESG, per les sigles en anglès-, que conformen la base del seu model de negoci. Pionera a la transició energètica, la companyia és un referent en bon govern i transparència i un motor de transformació social.





El grup ja ha tancat totes les centrals tèrmiques de carbó al món com a resposta a la seva decisió de substituir instal·lacions emissores de CO 2 per energies netes d'última generació. El símbol d'aquest compromís ha estat la demolició el 2021 de la xemeneia de la central elèctrica de carbó més gran d'Europa, Longannet (Escòcia).





Gràcies a aquest compromís i a la creixent quota de renovables al mix de generació, la intensitat d'emissions s'ha reduït fins als 60 grams per kWh a Europa, avançant en l'objectiu de convertir-se en una companyia neutra en emissions el 2030 a Europa.





Com a resultat d'aquesta evolució i del focus continu de la companyia al bon govern corporatiu, el 2021 l'empresa ha obtingut nombrosos reconeixements relacionats amb aquest àmbit, com el Corporate Governance Awards per World Finance als Estats Units i a Espanya.





A més, Iberdrola es manté com a referent en la creació d'ocupació estable i de qualitat. La companyia ha realitzat 5.500 noves contractacions en els darrers 12 mesos, amb un clar compromís per a l'ocupació jove, ja que el 40% s'ha fet a persones menors de 30 anys. I segueix augmentant el nombre de dones en llocs de responsabilitat, que ja arriba al 34%.





cal destacar que el 99% de la plantilla de la companyia té contractes indefinits. A més, l'empresa ha dedicat 59 hores de formació anual de mitjana als empleats.





“Iberdrola va assumir fa vint anys el repte de la descarbonització del planeta a través de les energies netes. Molts s'han sumat a aquest desafiament global amb paraules, però el més important és comprometre's amb fets. Amb tota l'ambició, però també amb realisme i credibilitat ia Iberdrola seguirem per aquest camí”, ha assegurat el president.





La retribució a l'accionista creix un 5% i milloren les ràtios financeres





El creixement dels resultats permet a Iberdrola proposar una retribució a l'accionista de 0,44 euros per acció, fet que suposa un 5% més que el 2021. El Consell d'Administració proposarà a la Junta d'Accionistes l'aprovació d'un repartiment de dividend complementari, de 0,27 euros per acció, que se sumaran als 0,17 euros per títol abonats en concepte de dividend a compte al febrer.







La companyia també ha millorat la solidesa financera al llarg de l'any passat gràcies a la generació del flux de caixa, que ha crescut un 9%, fins a 8.914 milions d'euros. El 2021, la companyia ha tornat a reafirmar el lideratge en finançament verd, amb 38.800 milions d'euros disponibles sota formats verds o sostenibles. A més, l'empresa compta amb més d'un 70% dels ingressos generats a països amb una solvència creditícia A.





La liquiditat arriba als 19.500 milions d'euros, que cobreixen les necessitats de finançament de 24 mesos, i la companyia va demostrar la capacitat d'accés als mercats. En un context inflacionista, la companyia compta amb el 80% del deute finançat a tipus fix i una vida mitjana superior als 6 anys.