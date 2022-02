La UE aplica des d'aquest dimecres sancions contra Rússia pel reconeixement de les regions separatistes

L'alt representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell @ep







La Unió Europea aplicarà des d'aquest dimecres a la tarda les sancions acordades pels Vint-i-set en resposta al reconeixement rus de les regions separatistes d'Ucraïna.





En una reunió a nivell d'ambaixadors, els Vint-i-set han donat el vistiplau final a les mesures contra 351 membres de la Duma i 27 dirigents polítics, comandaments militars i entitats implicades en la maniobra al Donbass que soscava la sobirania i integritat territorial d'Ucraïna.





Els ambaixadors han impulsat un procediment per escrit que culminarà aquesta tarda a les 15.00 hores, quan s'adoptin oficialment les sancions un cop es publiquin en el diari oficial de la UE.





Del cercle més pròxim al president rus, Vladímir Putin, la llista negra europea inclou el ministre de Defensa, Serguei Xoigú, han indicat fonts diplomàtiques, que asseguren que també hi apareixeran directors d'entitats bancàries.





Les restriccions limitaran l'accés de Rússia al mercat de capitals de la UE i el comerç de les dues províncies rebels i afectaran bancs russos que financen l'Exèrcit, com Rossiya, Promsvyazbank i VEB-bank.





No s'esperen sorpreses després que les sancions es van pactar per unanimitat en una reunió extraordinària del Consell d'Afers Exteriors a París. L'alt representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, va valorar la "ràpida resposta" dels Vint-i-set a la crisi a l'est d'Ucraïna després d'aprovar un paquet "robust" per reaccionar d'urgència als passos de Putin, tan sols 24 hores abans.





Un cop aprovat per la via ràpida, Borrell va afirmar que les sancions "faran molt mal a Rússia" i va confirmar que el moviment està coordinat amb els Estats Units, el Regne Unit i el Canadà, que han imposat sancions semblants.