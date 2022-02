El Consorci de la Zona Franca i Oryon Universal col·laboraran per dinamitzar l'ecosistema startup de Barcelona

Seu de DFactory Barcelona /@CZFB





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Oryon Universal han acordat una col·laboració que facilitarà la dinamització de l'ecosistema emprenedor a la capital catalana. L'acord converteix Oryon en partner de startups del CZFB ia més contempla que la companyia d'inversió es posi al capdavant de la branca de projectes emprenedors de DFactory Barcelona, un espai de 17.000 metres quadrats destinat a la innovació.





L'objectiu de l'acord és assolir un entorn adequat per desenvolupar empreses emergents amb una proposta de valor diferencial, donar visibilitat i suport a l'ecosistema impulsant activitats per atraure talent i inversió i convertir DFactory Barcelona en un espai de referència internacional.





Amb la seva entrada a DFactory Barcelona, Oryon Universal vol continuar enfortint l'ecosistema emprenedor nacional amb la seva metodologia i involucrar més actors que apostin pel talent. “ Comptar amb un espai com a DFactory Barcelona ens permetrà invertir en entre 50 i 100 projectes nous. Per això establirem una estratègia de creixement sostingut per mantenir i millorar el nostre model d'acompanyament ja consolidat. La nostra meta és que el DFactory Barcelona es converteixi a la fàbrica de les millors startups” , comenta Víctor Giné, CEO d'Oryon Universal.





Blanca Sorigué, Directora General del CZFB, per la seva banda afegeix que “ volem que DFactory Barcelona sigui també un ecosistema on les startups es puguin desenvolupar alhora que sigui un important pol d'atracció de talent i inversió internacional, per això hem realitzat aquesta aliança amb Oryon Universal que està totalment alineat amb aquest objectiu” .





Amb seu a Barcelona i Madrid, Oryon Universal va néixer per humanitzar el món de l'emprenedoria amb una metodologia pròpia d'inversió i acompanyament. Des de la seva creació, la companyia ha apostat per una política d'inversió socialment responsable, acompanyant startups disruptives que volen impulsar-ne el creixement.