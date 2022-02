Mercadona va lliurar 5,3 milions de quilos d'aliments a entitats socials catalanes el 2021

Donacions d'aliments de Mercadona /@EP





La companyia Mercadona va donar més de 5,3 milions de quilos de l'aliment i productes d'higiene personal als bancs d'aliments de les províncies catalanes , a la Creu Roja i al Banc de Productes no alimentaris La Nau, entre d'altres.





Es tracta d'un augment del 77% respecte al 2020, any en què es va doblar la quantitat de quilos donats, ha informat Mercadona en un comunicat aquest dimecres.





Les donacions s'han dut a terme a 157 entitats socials i organitzacions benèfiques del territori: 103 de les comarques de Barcelona; 24 de Tarragona; 21 de Girona i nou de Lleida.





Pel que fa al repartiment per tones, 3.598 de les 5.396 han estat repartides a Barcelona; 957 a Tarragona; 564 a Girona i 277 a Lleida, i Mercadona “ha anat ampliant progressivament” el nombre de supermercats que fan donacions no aptes per a la venda, però sí per al consum.





El director de Relacions Externes de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, ha assegurat que l'objectiu va ser pal·liar, “en la mesura dels possible, les demandes dels col·lectius més necessitats en un any complicat” com el 2021.