El Constitucional desestima el recurs de Torra contra la sentència que el va inhabilitar per desobediència

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d'empara presentat per l'expresident català Quim Torra contra la decisió del Tribunal Suprem que va confirmar el setembre del 2020 la condena d'un any i mig d'inhabilitació que li va imposar un delicte de desobediència , en negar-se a retirar llaços grocs d'institucions públiques, i que va suposar que fos incapacitat per al càrrec de president de la Generalitat.





Els fets que van acabar a la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons recorda el TC, van passar durant el mes de març del 2019, i van consistir en la negativa del recurrent al compliment dels reiterats requeriments dirigits per la Junta Electoral Central (JEC ), en la seva condició de president de la Generalitat.





Aquests requeriments li exigien la retirada de simbologia i pancartes amb eslògans identificables amb determinades opcions polítiques, i col·locades a edificis públics dependents de la Generalitat de Catalunya, amb infracció del principi de neutralitat imposat a tots els poders públics, i particularment exigible en període electoral.





La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Antonio Narváez, i que compta amb el vot particular dels magistrats Juan Antonio Xiol i Ramón Sáez, realitza una anàlisi detallada de les diverses al·legacions de Torra , per descartar la vulneració dels drets al jutge imparcial, el jutge ordinari predeterminat per la llei, la defensa i la presumpció d'innocència, així com el dret a la igualtat.





També es descarta el plantejament de les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que havien estat sol·licitades pel recurrent, en entendre que no concorre el pressupost de la seva procedència per a la resolució de l'empara.





CONDUCTA NO EMPARADA EN DRETS SUBJECTIUS



Sobre la vulneració del dret a la legalitat penal, que també es desestima, el tribunal indica que la conducta del recurrent no podia estar emparada en l'exercici de drets subjectius, perquè en la condició de president i màxim responsable de la gestió dels edificis públics , la seva conducta venia determinada pel que disposa l'ordenament jurídic.





La sentència ressalta que Torra no va ser condemnat per les idees, opinions o manifestacions, sinó per l'incompliment d'uns requeriments derivats d'un ús inadequat dels edificis públics, que han d'estar al servei dels interessos generals, no pas d'un grup més o menys concret o nombrós de persones, amb exclusió de la resta.





L'exhibició de simbologia partidista, ja que identificable amb determinades opcions polítiques, infringia el deure de neutralitat i objectivitat que, en tot moment, ha de ser respectat pels poders públics, però especialment durant el període electoral, com a garantia de la neteja del procés democràtic, i de la igualtat a les eleccions.