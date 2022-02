L'AMB aporta 1,3M€ per finançar el servei de transport adaptat del Baix Llobregat

El servei de transport adaptat a demanda per a persones amb mobilitat reduïda, ofert pel Consell Comarcal del Baix Llobregat (CCBLL) i cofinançat per l’AMB, ha arribat aquest mes de febrer del 2022 a 12 municipis metropolitans més del Baix Llobregat. Aquests municipis són: Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Papiol, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.





Autobús de TMB /@EP





La presentació de l'ampliació dels serveis s'ha fet a Molins de Rei. A l'acte han participat l’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz; el director de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Joan Maria Bigas; i el Conseller d’Acció Social del Consell Comarcal del Baix Llobregat, José Antonio Monteagudo.





QUÈ ÉS EL SERVEI ADAPTAT A DEMANDA?





El servei de transport adaptat a demanda és un servei pensat per a millorar i facilitar la mobilitat de les persones que tenen dificultat per desplaçar-se i que no tenen cap altre mitjà per fer-ho. Amb aquest servei, que ha sigut impulsat des del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i cofinançat per l’AMB i alguns ajuntaments del Baix Llobregat, es dona a aquest col·lectiu de persones un transport “porta a porta”. Els desplaçaments els poden fer dins dels municipis on està el servei establert, però sempre que no es repeteixin més de tres dies a la setmana i que no incloguin la figura de l’acompanyant.

Xavi Paz ha detallat: "Es tracta de fer un pas més endavant per garantir encara més la igualtat d’oportunitats d’aquelles i aquelles que encara ho tenen més difícil”.





Per la seva banda, el director de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Joan Maria Bigas, ha explicat que des d’aquesta Administració es finança una part important del servei per a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) a tots els ajuntaments que conformen la metròpolis de Barcelona. “En concret, per a l’any 2022, des de l’AMB, s’aporten aproximadament 1,3 milions d’euros”.





Aquesta aportació suposa el 22,5 % del finançament total que es presta des de l’AMB als serveis per a persones amb mobilitat reduïda. Com ha afirmat Bigas, “l’objectiu de l’AMB és garantir que el transport públic sigui tan accessible com sigui possible” i cal garantir l’equitat, la justícia i la igualtat d’oportunitats per a tothom. L’any 2021 el servei prestat pel CCBLL va beneficiar 534 usuaris del servei fix i 199 del servei a demanda de l’AMB.





En aquest aspecte, José Antonio Monteagudo, conseller d’Acció Social del Consell Comarcal del Baix Llobregat, també ha recalcat la importància de la millora d’oportunitats que aquest servei suposarà per a la ciutadania: “És un servei que ofereix, a part del transport, la igualtat d’accés a la igualtat d’oportunitats, ja que és adaptat, flexible, individualitzat... i millora l’autonomia personal i el dret a decidir sobre la pròpia vida dels seus usuaris i usuàries”.





El servei ja estava disponible a Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà , Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans.





COM FUNCIONA?

L’empresa operadora de transport adaptat a demanda ofereix aquest servei des del domicili particular o des d’un lloc de recollida fixat fins al lloc de destinació. El servei es presta tots els dies de l’any, de 7 a 24 h.

La condició d’usuari no inclou, en cap cas, la prestació del servei d’acompanyament. Els menors d’edat i les persones que necessitin l’assistència d’una tercera persona o que no tinguin la capacitat de ser autònomes hauran de portar obligatòriament una persona que els acompanyi. Si és necessari, poden portar fins a un màxim de dos acompanyants, sempre que hi hagi espai al vehicle.





COM ES POT SOL·LICITAR?

Per sollicitar el servei, s’ha d’estar empadronat en un municipi de la comarca i de l’AMB,estar en possessió del certificat de discapacitat i tenir reconegut el barem de mobilitat reduïda.





Un cop donada d’alta, la persona podrà sollicitar el servei de transport adaptat a demanda a través del telèfon 93 223 51 39, o bé al correu electrònic noreste@noreste.com. L’horari d’atenció és de 9 a 20 h, de dilluns a divendres. L’antelació mínima per sollicitar un servei de transport adaptat a demanda és de 24 hores.