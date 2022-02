CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Aqüeducte de Tarragona /@Pixabay





Bona tarda!







Aquest dimecres us deixem una fotografia de l'aqüeducte romà de Tarragona. Se'l coneix també com a aqüeducte de les Ferreres o com a Pont del Diable i és una de les moltes empremtes romanes amb què compta la ciutat. Es tracta d'una arqueria que formava part de l'aqüeducte que subministrava aigua des del riu Francolí fins a Tarraco, i tenia una longitud de 25 quilòmetres.





I després d'aquesta breu ressenya turística us deixem el butlletí informatiu:















LES 4 NOTÍCIES DEL DIA: