MWC22: Catalunya aposta per l'economia espacial

Sota el lema 'Catalonia looks Up', la Generalitat projecta la seva aposta estratègica pel New Space / @EP







En aquesta edició del Mobile World Congress que arrenca el dilluns 28 de frebrer, la Generalitat convida a aixecar la mirada cap a l'espai per conèixer els beneficis de la connectivitat IoT/5G i de les missions espacials amb nanosatèl·lits dins de l'Estratègia NewSpace de Catalunya, impulsada i liderada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori .





Sota el lema 'Catalonia looks Up' presenta una odissea audiovisual hologràfica i immersiva de 360 graus i de 6 minuts de durada que té com a protagonista l'Enxaneta, el primer nanosatèl·lit posat en òrbita pel Govern fa gairebé un any amb la missió de desplegar serveis de connectivitat global d'Internet de les Coses (IoT) per permetre la comunicació i l'obtenció de dades de sensors ubicades a tot el territori català. El llançament de l'Enxaneta va suposar el tret de sortida de les missions satel·litàries de l'Estratègia NewSpace de Catalunya, dissenyada per aprofitar i maximitzar les oportunitats d'aquest nou àmbit econòmic basat en l'ús de satèl·lits de petites dimensions que orbiten a baixa alçada ia l'explotació de les dades, per fomentar el creixement econòmic, millorar la vida de les persones i contribuir a la lluita contra l'emergència climàtica.







'Catalonia looks Up' es presentarà oficialment a l'estand Digital Catalonia el primer dia del MWC i s'anirà repetint al llarg dels 4 dies del congrés, del 28 de febrer al 3 de març.





Un altre dels projectes estratègics de la Vicepresidència, el projecte AINA basat en tecnologies de dades i Intel·ligència Artificial per fer possible que les màquines entenguin i parlin el català, també serà present a l'estand, on hi haurà un punt de recol·lecció de veus itinerant del projecteaina. cat on els visitants podran gravar les veus.







Aquest any, 52 empreses, entitats i centres tecnològics estaran ubicades a la zona d'expositors dels dos estands amb què compta la Generalitat: l'estand Digital Catalonia (Hall 4 C1), que ocupa 661 m² i on 32 entitats, empreses i centres presentaran serveis; i l'estand del Congress Square (Hall 4 CS180), de 195 m², on 20 entitats, empreses i centres més presentaran productes.







Després de cancel·lar l'edició 2020 a causa de la pandèmia i d'una edició 2021 reduïda i híbrida (amb 20.000 assistents presencials i 100.000 virtuals), el MWC 2022 torna a créixer ia fer-se presencial pel camí cap a la recuperació de la normalitat, amb una edició on s'esperen més de 1.500 expositors i més de 1.000 ponents (el 95% presencials) de més de 150 països. La nova edició de la fira i el congrés més important a escala internacional no només del sector mobile sinó de tot el sector tecnològic, digital i de negocis, ocuparà 7 pavellons de la Fira de Barcelona Gran Via i espera doblar les xifres d'assistència de l'edició anterior.







Sota el lema 'Unleashed Connectivity', l'esdeveniment més influent del món per a la indústria de la connectivitat se centrarà aquest any a la connectivitat 5G avançada; les tecnologies de dades i la intel·ligència artificial (IA); el núvol; la Fintech ; l' Internet of Everything (Internet de Tot) i el Tech Horizon .