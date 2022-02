Desacrediten en xarxes socials la campanya bel·licista russa

Letònia convoca l'encarregat de negocis de Rússia pel reconeixement de les repúbliques de Donetsk i Lugansk / @EP





Fins ara, la invasió de Rússia a Ucraïna s'està desenvolupant, en gran mesura, com la va predir el govern dels Estats Units. Tal com Biden ja havia avançat la setmana passada: “tenim raons per creure que estan involucrats en una operació de bandera falsa per tenir una excusa per entrar-hi. Tots els indicis que tenim són que estan preparats per entrar a Ucraïna, atacar Ucraïna”. Va afegir que esperava que la invasió passés en els propers dies.





Dilluns, el president rus, Vladimir Putin , va anunciar que el seu país reconeixia la independència de dues regions on Rússia ha exercit influència durant anys. En poc temps, Rússia ha començat a traslladar algunes àrees de les forces militars que durant setmanes s'havien concentrat a la frontera d'Ucraïna.







Però la guerra no es lliura en un sol terreny, les xarxes socials han iniciat una campanya de descrèdit davant de la propaganda bel·licista russa.







Em Twitter, el fundador de l'equip de recerca de font oberta, Bellingcat , Eliot Higgins i el seu equip han estat rastrejant els informes, notícies, vídeos i àudios que sorgeixen d'Ucraïna. Entre ells, recentment ha aparegut un vídeo que suposadament mostrava a sabotejadors ucraïnesos ingressant Rússia que en realitat va ser filmat a Ucraïna.





Un altre dels casos de desinformació té a veure amb la desmantellament d'un suposat acte d'intent de sabotatge compartit pel govern autoproclamat d'una de les regions dissidents. En poc temps, els col·laboradors de Bellingcat van utilitzar eines d'anàlisi per determinar que el vídeo s'havia apropiat de l'àudio d'altres vídeos en línia i els va posar al vídeo per crear un atac fictici.









Anteriorment, el mateix compte de Twitter va demostrar que les metadades dels vídeos dels líders de les forces separatistes prorruses demanant l'evacuació de la seva part del Donbàs estaven gravats des de diversos dies abans.









Diverses afirmacions fetes per Rússia o els seus aliats han estat desacreditades utilitzant tecnologies que brinden informació única sobre la regió i la situació. Els investigadors van poder utilitzar la tecnologia satèl·lit de seguiment d'incendis forestals de la NASA per detectar conflagracions a la regió on suposadament es va atacar el lloc d'avançada rus, reduint el temps i el lloc on van tenir lloc les explosions aparentment escenificades.











Els esforços de Rússia per presentar una narrativa específica també s'han vist dificultat simplement per la ubiqüitat de la tecnologia. El ministre d'exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, ja s'ha mostrat contundent a les xarxes en contra de la desinformació russa: