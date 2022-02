Arriba la 2a edició de la Barcelona Woman Acceleration Week

La primera edició del BWAW el 2021/ @CZFB











El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) reforça el compromís amb la igualtat de gènere a través de la celebració de la segona edició de BWAW – Barcelona Woman Acceleration juntament amb la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles.





A la primera edició de BWAW del 2021, van assistir de manera virtual més de 2.200 persones de tot Espanya, de les quals un 70% van ser dones i un 30% homes, aconseguint així l'objectiu del CZFB d'arribar a un públic ampli i amb representació dels dos gèneres. Així mateix, la franja d'edat predominant entre els seguidors de BWAW (51%) va ser de 26 a 45 anys.







Les jornades d'aquest 2022, que se celebraran a Barcelona els propers 8 i 9 de març i a Madrid el 10 de març, tenen la finalitat de ser un punt de trobada per assolir solucions que permetin aconseguir un canvi real quant a la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial i industrial per accelerar la visibilitat de la dona dins dels diferents sectors de l'economia . L'esdeveniment, que tornarà a comptar amb la col·laboració del Consell de la Dona de la Zona Franca de Barcelona , reunirà professionals de tots els àmbits les intervencions dels quals podran seguir-se de forma online.









Pere Navarro: "El canvi ha d'arribar de la feina conjunta entre dones i homes"





Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, destaca que “ la creació d'un esdeveniment que aborda la igualtat de gènere en l'àmbit laboral de forma pràctica, com BWAW, era una necessitat que vam poder fer realitat l'any passat i que va tenir una gran repercussió. Amb la segona edició, volem reforçar el nostre compromís amb la promoció de la presència de la dona en els àmbits empresarial i industrial laboral. El gran valor afegit de BWAW és que està protagonitzat i dirigit tant a dones com a homes, perquè estem convençuts que el canvi ha d'arribar del treball conjunt ”, afegeix.





























Es tracta d'una aposta amb què el CZFB pretén generar un espai de canvi per projectar accions de valor per abordar l'actual problemàtica. Així mateix, també es busca que BWAW sigui un esdeveniment anual que situï Barcelona com una ciutat de referència en l'avenç en igualtat de gènere. A més, l'entitat i el seu entorn busquen liderar aquest procés de canvi cap a una indústria del futur que es preveu molt més neta, molt més tecnològica i també amb més presència femenina.





















Blanca Sorigué: "La filosofia del BWAW és la paritat"









Sorigué , directora general del CZFB i de BWAW ha destacat que “tenim una filosofia clara de paritat que volem reflectir amb la nova edició de BWAW, que tornarà a donar veu a dones referents a nivell nacional i internacional que es troben liderant el canvi cap a un sector empresarial i una indústria plural i responsable que garanteixi la igualtat d'oportunitats” .







VARIETAT DE PONENTS I TEMÀTIQUES





















L'esdeveniment comptarà amb temàtiques de diferent caràcter , a més de diversos formats de sessions com a taules rodones o debats que s'utilitza per categoritzar les persones. El mateix dia, sota l'eix de BEducation , es dedicarà un debat a parlar sobre projectes educatius en igualtat de gènere i, per acabar, BInternational abordarà la situació de la dona més enllà d'occident.







Al llarg del segon dia de l'esdeveniment, els assistents podran seguir una taula rodona dedicada al progrés de la igualtat de gènere a la publicitat, emmarcada a BPublicity. Així mateix, la jornada comptarà amb BInnovation , on es parlarà de la 4a revolució industrial i el talent femení. L'última sessió del dia pertanyerà a BEntrepreneur , i s'hi tractarà l'emprenedoria per part de la figura femenina. Respecte a l'últim dia, BStem dedicarà el seu espai a plantejar com es pot posar fi a la bretxa de gènere dins l'àmbit STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), mentre que BConciliation exposarà sobre la conciliació al món laboral. Per la seva banda, BEnergy acostarà als assistents la presència de dones a l'alta direcció del sector energètic.





Tot i això, BWAW no només destacarà per tots els continguts que generarà, sinó també per reunir més de 50 veus expertes i de diferents perfils que posaran en comú el seu coneixement per avançar a aconseguir la igualtat de gènere. Personalitats del nivell de María Neira , directora del Departament de Salut Pública i de l'Ambient a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), José Luis Bonet , president de la Cambra de Comerç d'Espanya i la Fundació Incyde, o Natalia Bayona , directora del departament d'Innovació, Educació i Inversions de l'Organització Mundial del Turisme (OMT).





Altres veus destacades que es podran escoltar durant l'esdeveniment seran les d' Igone Bartomeu , directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Àrea Est a Coca-Cola, Laura Pérez Castaño, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, o Maria Eugènia Gay , delegada del Govern a Catalunya.





Tots els coneixements que siguin exposats durant els tres dies d'esdeveniment seran retransmesos, igual que a la seva primera edició, des del plató de RTVE Catalunya a Sant Cugat , i el plató de RTVE Madrid a Torrespaña i es podran seguir a través de la web de BWAW.





LES INSCRIPCIONS GRATUÏTES





Les inscripcions a l'esdeveniment ja són obertes i són totalment gratuïtes. D'aquesta manera, el CZFB pretén mostrar el seu compromís per continuar treballant per aconseguir solucions que persegueixin una realitat equitativa.







Enllaç a inscripció al següent enllaç .