Puigdemont torna a demanar la recusació de Llarena i considera que la seva "falta d'imparcialitat estava acreditada"

Puigdemont critica la resolució





La defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de tres exconsellers ha tornat a sol·licitar al Tribunal Suprem la recusació del jutge instructor de la causa del 'procés' independentista català, Pablo Llarena , per haver acceptat el premi de la Fundació Villacisneros alhora que ha carregat contra l'alt tribunal per la negativa. "L'arbitrarietat és palesa", han apuntat.







En un recurs de 41 pàgines la representació de Puigdemont posa el focus en el magistrat de la Sala penal i ex fiscal general de l'Estat Julián Sánchez Melgar , acusant-ho de ser "escasament coneixedor de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea" .





Segons argumenta la defensa, això passa pel fet que Sánchez Melgar sostingui que "Llarena acceptés una distinció oferta" per l'"extrema dreta per raó de la seva persecució política per la via penal" contra els exdirigents catalans que "no ofereix dubtes sobre la seva imparcialitat" ".





La defensa de Puigdemont desgrana els arguments del magistrat referint-se a la teoria que “una persona sotmesa a una ordre de detenció europea no pot exercir el dret a recusar”. "Això és tant com dir que una persona sotmesa a una ordre de detenció europea no té dret, a Espanya, al fet que qualsevol decisió relativa a la vigència d'aquesta ordre de detenció europea, inclosa, si escau, la retirada, sigui adoptada per un jutge independent i imparcial", assegura el lletrat.







La defensa de l'expresident creu que "la falta d'imparcialitat de Llarena estava perfectament acreditada en aquesta causa des de molt abans que acceptés la distinció de l'anomenada Fundació Villacisneros el 16 de novembre del 2021".







Igualment, afegeixen, "l´acceptació d´aquesta distinció, oferta amb motiu, precisament, de la persecució penal contra els recurrents en reforma, demostra que Llarena manca de qualsevol tipus d´aparença d´imparcialitat objectiva en els termes establerts per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans".